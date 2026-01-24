Acuerdo para dinamizar el comercio de productos elaborados por emprendedores locales

En el marco del programa Pequeñas Unidades de Negocios, la Agencia Comodoro Conocimiento y la empresa Don José Hogar SA firmaron un convenio de colaboración para el lanzamiento de un nuevo programa denominado Punto C (Comercialización, Convergencia y Conocimiento), una iniciativa orientada a fortalecer la comercialización de productos elaborados por emprendedores certificados por la Agencia Comodoro Conocimiento.

La firma del acuerdo contó con la presencia del presidente de la Agencia, Rubén Zárate, y del presidente de Don José Hogar SA, César Herrada, quienes rubricaron el convenio que permitirá implementar nuevos espacios y estrategias de comercialización, tanto para grandes comercios como para emprendedores locales.

Zárate destacó que “con la firma de este convenio ponemos en marcha un nuevo proyecto, que también será ofrecido a grandes comercios de la ciudad y a emprendedores locales, denominado Punto C, con el objetivo de dinamizar la comercialización de todos los productos realizados localmente, valorando el trabajo y la producción local, y generando una articulación hasta ahora inédita entre las grandes plataformas comerciales de la ciudad y los emprendedores”.

En ese marco, el funcionario explicó que, durante determinados días de la semana, Don José Hogar llevará adelante una serie de actividades convocando especialmente a sus clientes en un espacio compartido donde emprendedores vinculados a Comodoro Conocimiento y certificados por la Agencia podrán contar su experiencia, relatar su proceso de desarrollo productivo y comercializar directamente sus productos.

Durante el acto, Herrada valoró la posibilidad de trabajar de manera conjunta con Comodoro Conocimiento, explicando el origen de la iniciativa. “Estamos realizando jornadas de juegos dentro de la empresa y surgió la idea de sumar a los emprendedores locales para que, previo a cada jornada, exista un espacio de unos 15 minutos donde un emprendedor pueda contar su historia, explicar qué productos elabora y, si es posible, realizar una degustación para que los clientes puedan conocerlos”, señaló.

El empresario remarcó que “creemos en el potencial de los emprendedores de Comodoro Rivadavia y en la importancia de generar espacios que no solo exhiban productos, sino que también fortalezcan las capacidades comerciales y el vínculo directo con los consumidores”.

FORTALECER LA ECONOMIA LOCAL

En continuidad con lo expuesto, el titular de la Agencia destacó que el programa propone una lógica de ganar-ganar, en la que grandes comercios y emprendedores locales trabajan de manera conjunta para generar nuevas condiciones de comercialización. “Defendemos el trabajo local y el producto local, y lo hacemos en articulación con el comercio de la ciudad, algo que consideramos central para el desarrollo económico de Comodoro Rivadavia”, expresó.

El funcionario también subrayó el contexto económico en el que surge la iniciativa. “Estamos atravesando una economía nacional que se va deprimiendo, con dificultades vinculadas al poder adquisitivo y una caída del consumo. Frente a este escenario, tenemos que ser ingeniosos, colaborativos y solidarios para generar nuevas plataformas de comercialización para nuestros emprendedores. Punto C es justamente una respuesta a esa realidad”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento invitó a sumarse a la iniciativa tanto a los grandes comercios como a los emprendedores locales. “Desde ahora contamos con Punto C como un espacio de comercialización, convergencia y trabajo conjunto de Comodoro, pensado para disfrutar en toda la ciudad y para seguir fortaleciendo nuestro entramado productivo”, concluyó.