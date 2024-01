Adolfo Aristarain propone "quedarse en la calle" hasta que Milei se vaya

En medio del "Cacelorazo cultural" de este miércoles 10 de enero frente al Congreso de la Nación, Adolfo Aristarain realizó una dura advertencia sobre la administración del presidente Javier Milei. Asimismo, el reconocido director de cine respaldo el inminente paro nacional de la CGT convocado para este 24 de enero, y pidió por su prolongación "hasta que caiga el gobierno".

El texto fue publicado horas previas a la convocatoria del colectivo "Unidxs por la cultura", que nuclea a diversas organizaciones de la actividad, en repudio "al intento de avasallar derechos" por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la denominada Ley Ómnibus impulsadas por el Gobierno nacional.

"Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a (Mauricio) Macri, y ahora a su bufón (Javier) Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite", arranca diciendo el breve pero contundente comunicado de Aristarain a la prensa.

"No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá", aseguró el cineasta argentino, reconocido por dirigir exitosas películas como "Tiempo de revancha", "Un lugar en el mundo" y "Últimos días de la víctima", entre muchas otras.

Y continuó: "Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son piratas, que no tenían patrón. Son corsarios. Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, sólo dueños", sostuvo.

"No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno", finalizó Adolfo Aristarain el escrito con una dura advertencia, en vaticinio a lo que será la jornada de "movilización" y "lucha" encabezada por la importante central obrera.