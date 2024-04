Adriana Brodsky reveló cuál es su nuevo trabajo

Adriana Brodsky supo ser un ícono de la televisión argentina de los años 80, cuando interpretaba el personaje de la Bebota en el segmento de El Manosanta, recordado sketch encabezado por Alberto Olmedo. Sin embargo, y pese a su gran popularidad habiéndose convertido en una de las sex symbol de la época, decidió alejarse de los medios para encarar una vida menos agitada, tal como contó el jueves en Socios del Espectáculo (El Trece).

Por estos días, la exvedette es la anfitriona de un emprendimiento gastronómico que su hijo Javier Yofre lleva adelante junto a otros socios. El lugar está ubicado en el barrio porteño de Núñez y cuenta con un atractivo menú de comidas y bebidas. “Es un restaurante que se gestó en plena pandemia. Cuando todo el mundo cerraba, ellos quisieron abrir este restaurante, pero sobre todo mi hijo que fue el que puso la impronta, lideró un poco la idea de arrancar con esto en un momento donde era todo bastante complicado. Mientras todos se fundían él estaba tratando de levantar esto, con mucho, muchísimo sacrificio”, le contó Adriana al movilero Matías Vázquez.

“Está bueno trabajar en familia, te da mucho respaldo, confianza. Trabajar en familia a mí me gustó bastante. Y ella es parte del equipo de trabajo que tenemos, junto a mis socios. Estamos todos tirando para adelante”, dijo Javier con cierta timidez a la hora de hablar cómo es llevar adelante este trabajo junto a su madre.

“Viene mucha gente a preguntar por ella. Si es ‘el bar de la Bebota’, si es ‘el bar de Adriana’, que cuándo viene... Se saca mucha información”, agregó Javier acerca de la clientela.

“Con mi hijo nos parecemos bastante en un montón de cosas. Sobre todo en que ponemos primera, en seguir para adelante y siempre estamos proyectando, luchando y remándola para sobrevivir de la manera más feliz que se pueda”, complementó Brodsky.

La conversación con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue hacia un plano más personal y Adriana confesó distintos aspectos íntimos. “Yo en los años 90 estaba saliendo con alguien, entonces no andaba mucho de boliche en boliche. Siempre hay reviente, pero en esa época estaba viviendo en otro país. Era embajadora en Portugal cuando estaba con el Tata Yofre. Lo mejor que he tenido en mi vida es haberme casado con él y tener a estos dos chicos (Javier y Agustina). Si el resultado es haber tenido estos dos hijos que tengo, está todo bien”, definió.

En la actualidad se encuentra soltera. “Soy de tener relaciones largas y si no, no tengo. Cuando era jovencita, quizás sí fui una chica de touch and go. Pero después ya no, me gustaba el tema del noviazgo”, dijo entre risas cómplices. “¿El último beso que te dieron cuando fue?”, le preguntó sin filtros el cronista. Y la respuesta de Brodsky sorprendió: “Creo que el último beso fue hace seis años”.

“Me llaman, me mandan mensajes, te pasan un montón de cosas. Pero está en mí elegir aceptarlo o no. Yo descubrí la paz estando sola, te digo la verdad. Siempre que estuve en pareja, mi vida terminó en quilombo. Me gusto a mí misma, con las cosas que me gustan a mí, sin joder a nadie, que para mí es fundamental ese hecho”, sentenció.