Afirman que Uber ya opera en Comodoro

La llegada de Uber o Cabify a Comodoro puso en alerta a taxistas y remiseros. Es que la aplicación de transporte de pasajeros carece de regulación y no tributa tasas e impuestos, lo que significa una competencia desleal para los trabajadores del volante.

Cada una de las partes pidió una reunión con las autoridades municipales para poder articular medidas que no permitan el uso de este tipo de servicios. “El rumor existe y lo venimos escuchando desde junio. Nosotros estamos gestionando una reunión con el municipio para tener una conversación y ver cómo puede anular este tipo de aplicación en Comodoro”, sostuvo Alejandro Bustamente, referente de TAXA de Comodoro Rivadavia.

El dirigente gremial aseveró que los trabajadores están en alerta por los rumores de que Uber o Cabify desembarquen en esta ciudad. Es que la actividad bajó casi el 70% en toda la provincia y cada vez se hace más difícil vivir de la actividad.

“La pandemia nos perjudicó enormemente, sumado a que en los próximos meses estaba planificado que se iban entregar 50 licencias más de taxis. Están otorgadas pero falta finiquitar unos puntos finales. Por eso la llegada de este tipo de servicios es más complicado de lo que parece”, destacó Bustamante.

Lo cierto es que por el momento no se han registrado móviles que utilicen las aplicaciones de transporte de pasajeros. “Nosotros estamos a la expectativa con esto y ver cómo nos puede cubrir el municipio porque es una competencia desleal por todo lo que sabemos: no tienen obligación de hacer Verificación Técnica Vehicular (VTV); no pagan el seguro; no tributan al municipio como un servicio público. Nosotros ponemos todo nuestro énfasis en el municipio porque es quien nos cobra todos los impuestos para brindar el servicio y es quien otorga las licencias para poder trabajar”, aseguró.

EN MADRYN ESTA PROHIBIDO

La preocupación de los trabajadores no es nueva. Saben que en cualquier momento estas aplicaciones de servicios pueden desembarcar en Comodoro. Los primeros rumores surgieron en 2018 cuando se esperaba que vinieran a Chubut impulsadas por la gestión del entonces ministro Guillermo Dietrich.

Puerto Madryn fue la primera ciudad en prohibir este servicio a partir de una ordenanza municipal. Ese mismo proyecto fue presentado en los concejos deliberantes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y Rawson, entre otras localidades, pero en ninguno de ellos fue tratado.

La iniciativa también fue llevada a la Legislatura provincial pero los diputados se negaron a tratarla. Ahora, los trabajadores tienen incertidumbre por lo que pasará con su fuente laboral, que es baja y no presenta indicios de mejoría.