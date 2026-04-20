Agostina Hein: "fueron unos Juegos soñados"

La nadadora finalizó su memorable actuación en Panamá 2026 con 10 medallas: 9 doradas y 1 de plata. Y va por más: "Ya pienso en Los Angeles 2028".

La última jornada de natación la tuvo, una vez más, como gran protagonista. Tres podios más, oro en los 200 mariposa y 400 libres, más una medalla de plata en la posta mixta de estilo combinado coronaron unos Juegos Suramericanos de la Juventud con un total de 10 medallas para Agostina Hein, la atleta sensación de la delegación argentina en Panamá 2026.

"La verdad estoy muy contenta, estoy feliz. Fueron unos Juegos soñados; no puedo pedir un mejor balance", confesó en diálogo con el equipo de la Subsecretaría de Deportes de la Nación.

Una vez finalizada su participación en Panamá 2026, Agostina disfruta de la entrevista en la zona mixta de la pileta del Centro de Alto Rendimiento.

Y hace su balance: "De todas las carreras, la que más me sorprendió fue la de los 800 libres, para mí haber superado el récord de la brasileña (María Fernanda Costa) que lo había conseguido hace poco no lo podía creer. Yo creo que nadé con mucha tranquilidad y fluyó todo en esa prueba".

En la última prueba individual para ella, los 400 metros libres, consiguió su novena medalla dorada y festejó remarcando ese número con sus dedos tras llegar a la meta.

"Es especial por haber superado también la marca de Stephanie Balduccini que tenía 8 en un torneo como este (Rosario 2022), para mí significa mucho porque la admiro: es una nadadora consolidada como yo aspiro a ser tanto a nivel personal como deportivo", confesó.

Hein redobla la apuesta. Y no se conforma con lo conseguido. "Tengo que seguir creciendo, consolidando el proceso. Hoy estoy nadando muchas pruebas y no es fácil sostenerlo, pero tengo que disfrutarlo, darlo todo y así vienen las marcas", remarcó.

Los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 aparecen como un horizonte soñado pero muy posible. "Voy a ir a buscar la clasificación en el primer torneo para estar tranquila. Las marcas están. Y es muy lindo pensar en el futuro", reconoció.

Argentina cosechó un total de 35 medallas en natación, protagonizando una gran actuación colectiva que acompañó al rendimiento superlativo de Hein.

"Más allá del número, trajimos un equipo que confió en los entrenadores, en los compañeros y en sí mismos. Estoy muy contenta, no puedo pedir más", contó Agostina.

Ahora solo le resta definir a quienes regalará algunas de las tantas estatuillas de "Anton", la mascota de Panamá 2026, que recibió en cada prueba en la que se subió a un podio.

"A Seba (Montero, su entrenador) ya le regale. También a mi novio y a su familia. Tengo cinco sobrinos y seguro que a cada familia que es especial para mí le regalaré una. Es muy lindo lo que vivimos acá, pero hay que ir por más", señaló.