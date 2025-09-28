Agreden a Robertito Funes Ugarte durante la marcha por el triple femicidio

El periodista de LN+ fue increpado y apartado de la movilización en reclamo de justicia por Brenda, Morena y Lara. Funes Ugarte relató que recibió insultos y empujones de parte de un grupo encapuchado.

El periodista Robertito Funes Ugarte fue agredido en la vía pública este sábado 27 de septiembre, cuando cubría la marcha realizada en el Congreso en reclamo de justicia por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Durante la movilización en el Congreso, que se desarrollaba de manera pacífica, un grupo de personas increpó al notero de LN+ y lo apartó del lugar entre gritos e insultos.

Horas después, Funes Ugarte utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad y explicar lo sucedido: “Les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir, a insultar, después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia con los otros medios”.

El periodista agregó que fue empujado y arañado por algunas de las personas presentes, entre ellas “una mujer de la comunidad LGTB”, y reflexionó: “Lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco, donde tres mujeres fueron asesinadas. Vinimos a cubrir la marcha para LN+, y otra vez la violencia se infiltró. Los violentos, los de siempre, que nunca faltan, que empezó pacífica y terminó con este enfrentamiento innecesario”.