El piloto comodorense, con Toyota Camry, había culminado 7º en La Plata, pero por un toque al auto de Emiliano Spataro recibió una sanción.

Agrelo recibió un recargo y al final terminó 15º en la última del TC

El piloto comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry, recibió un recargo por maniobra peligrosa al auto de Emiliano Spataro (Ford Mustang) y de esa manera, culminó 15º en la última fecha del Turismo Carretera, que se diputó este domingo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, escenario que vio la consagración por quinta vez de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Cabe destacar que Agrelo, había finalizado la carrera en pista en el séptimo puesto, pero más tarde, el chubutense, fue sancionado con ocho lugares por el toque al auto del piloto de Lanús, Buenos Aires.

En horas de la mañana, Agrelo culminó en el segundo puesto de la segunda serie, corrida a cinco vueltas, y en donde se impuso Luis José Di Palma (Chevrolet Camaro).

Pasadas las 14, el piloto chubutense largó la final, corrida a 25 vueltas, desde la tercera fila -sexto puesto- junto al Ford Mustang de Jeremías Olmedo.

Tras la sanción, Agrelo finalizó la competencia con un tiempo de 36’35” 241 /1000 a 41’908/1000 del vencedor.

De esa manera, Agrelo, que fue ganador de la Etapa Regular, finalizó quinto en el campeonato (368,25 puntos), mientras que en la Copa de Oro, ocupó el 14º lugar (110,75 unidades).

Esta carrera, representó para el piloto comodorense la última en el Maquin Parts, por lo que en 2026 será parte del Trotta Racing, equipo en donde lo espera un Torino.

De ese modo, terminó una nueva temporada para Marcelo Agrelo en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Fue protagonista hasta las últimas fechas, pero le faltó algo que era clave para poder luchar de lleno por el título: la victoria, aunque seguramente, en el cualquier otro momento se le va a dar porque demostró que tiene potencial para soñar con el próximo año.

Foto: Marcelo Agrelo