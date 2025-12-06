Marcelo Agrelo clasificó 2º en el TC

El piloto comodorense, quedó detrás del poleman Agustín Canapino, en el autódromo de La Plata. Este domingo largará en primer lugar en la segunda serie.

El piloto comodorense Marcelo Agrelo, se quedó este sábado con el segundo mejor tiempo de la última clasificación de la temporada del Turismo Carretera, que tuvo como al más veloz, al arrecifeño Agustín Canapino, firme candidato a quedarse con el título.

Agrelo, quien este fin de semana correrá por última vez con el Toyota Camry del Maquin Parts, estableció un tiempo de 1’23”167/1000 a 0’442/1000 del poleman de la clasificación.

La mañana de Agrelo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, arrancó con el primer entrenamiento, ubicándose 11º, mientras que en el segundo ensayo, el piloto sureño mejoró cuatro lugares, quedando con el séptimo tiempo. En ambos entrenamientos, el más veloz fue Agustín Canapino con su Chevrolet Camaro número 86.

“Agradecido a todas las publicidades, al Maquin Parts por este año que tuvimos. Nos hubiera gustado en esta última fecha llegar con posibilidades, pero lo importante es que seguimos mostrando el gran potencial que tuvimos durante todo el año. Pudimos ganar la Etapa Regular, hacer pole, clasificar y estar entre los tres primeros, así que ha sido un gran año para nosotros. Intentaremos cerrarlo de la mejor manera mañana”, afirmó Agrelo en declaraciones a la ACTC a través de la TV Pública.

“Estuvimos mezclados entre los grandes nombres, ahora estamos acá con Agustín y con Mariano (Werner) que son dos grandes referentes de la categoría, así que son solo palabras de agradecimientos. A todas las publicidades, a todo el Maquin Parts por el excelente trabajo que hicieron durante todo el año y a toda la gente de Comodoro, Rada Tilly, mi familia y amigos que siempre estuvieron bancando”, sentenció Agrelo que buscará terminar la temporada con un triunfo, algo que todavía no se le dio desde que corre en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Cabe destacar que Agrelo largará este domingo -junto a Luis José Di Palma- desde el primer puesto en la segunda serie a partir de las 10:35.

La final está prevista que se desarrolle a partir de las 14, a 25 vueltas o 50 minutos de duración y con transmisión de la TV Pública.

……………….

Clasificación

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 1’22”725/1000

2º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 0’442/1000

3º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’473/1000

4º Jeremías Olmedo (Ford Mustang) a 0’575/1000

5º Luis José Di Palma (Chevrolet Camaro) a 0’624/1000

6º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 0’653/1000

7º Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro) a 0’851/1000

8º Facundo Chapur (Torino) a 0’855/1000

9º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0’860/1000

10º Germán Todino (Ford Mustang) a 0’892/1000