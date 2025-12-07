Agrelo terminó 7º en la última fecha del Turismo Carretera

El piloto comodorense, que terminó su vínculo con Maquin Parts, finalizó tercero en el campeonato y fue 11º en la Copa de Oro, que ganó Agustín Canapino.

El piloto comodorense Marcelo Agrelo (Toyota Camry) terminó este domingo en el séptimo puesto durante la última fecha del Turismo Carretera, que se corrió en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, y que consagró campeón por quinta vez a Agustín Canapino.

En horas de la mañana, Agrelo culminó en el segundo puesto de la segunda serie, corrida a cinco vueltas, y en donde se impuso Luis José Di Palma (Chevrolet Camaro).

Pasadas las 14, el piloto chubutense largó la final, corrida a 25 vueltas, desde la tercera fila -sexto puesto- junto al Ford Mustang de Jeremías Olmedo.

Agrelo finalizó la competencia con un tiempo de 36’23” 722 /1000 a 30’389/1000 del ganador.

De esa manera, Agrelo, que fue ganador de la Etapa Regular, finalizó tercero en el campeonato (380,25 puntos), mientras que en la Copa de Oro, ocupó el 11º lugar (122,75 unidades).

Esta carrera, representó para el piloto comodorense la última en el Maquin Parts, por lo que en 2026 será parte del Trotta Racing, equipo en donde lo espera un Torino.

De ese modo, terminó una nueva temporada para Marcelo Agrelo en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Fue protagonista hasta las últimas fechas, pero le faltó algo que era clave para poder luchar de lleno por el título: la victoria, aunque seguramente, en el cualquier otro momento se le va a dar porque demostró que tiene potencial para soñar con el próximo año.

Foto: Marcelo Agrelo.