Agrelo cierra la temporada del TC en La Plata

El piloto comodorense correrá este fin de semana por última vez con el Toyota Camry atendido por el Maquin Parts, ya que el próximo año tendrá nuevo equipo.

El piloto Marcelo Agrelo, que conducirá por última vez el Toyota Camry del Maquin Parts, cerrará este fin de semana la temporada 2025 del Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se definirá el nuevo monarca.

Agrelo, que el próximo año será uno de los integrantes del Trotta Racing, intentará cerrar una temporada que fue muy positiva y productiva ya que logró ganar la Etapa Regular y además dio todo en la Copa de Oro, aunque en la penúltima fecha, sus chances se truncaron, ya que por la rotura del motor, el sureño abandonó en el octavo giro, en Toay, La Pampa.

En ese contexto, Agrelo buscará terminar de la mejor manera un año, donde solo le faltó la victoria, requisito indispensable que le permitía pelear de lleno por el título.

Los únicos pilotos que cuentan con chances de quedarse con la corona son: Agustín Canapino (189 puntos, Chevrolet Camaro), Santiago Mangoni (131,5, Chevrolet Camaro), Marcos Landa (124,5, Chevrolet Camaro) y Matías Rossi (126, Toyota Camry), destacando que de los cuatro, el único que ganó fue Canapino y lo hizo en cinco ocasiones.

Además del TC, como es habitual junto al TC Pista, la programación tendrá también Fórmula 2 y la Copa Bora.

Programa

Sábado 6

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

Domingo 7

10:10 Hs. 1ra. Serie , 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie ,5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie , 5 vueltas.

14:00 a 14:50 Hs. Final 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.