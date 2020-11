Aguacateros de Casalánguida perdió y ahora la final está 1-1

Aguacateros de Michoacán, dirigido por el director técnico comodorense Nicolás Casalánguida, perdió la noche del domingo ante Fuerza Regia de Monterrey, por 74-66, en la segunda final del básquetbol de México.

De esta manera, luego de dos partidos disputados en el gimnasio de Usos Múltiples de Morelia, la serie decisiva está igualada 1-1.

En el primer partido, disputado en la noche del sábado, Aguacateros venció por 80-70.

En el encuentro disputado el domingo, Fuerza Regia, ganador de la división Este, contó con una destacada labor del experimentado escolta norteamericano David Jackson (ex Peñarol de Mar del Plata y Gimnasia de Comodoro Rivadavia), responsable de 15 puntos y 6 rebotes.

Además, el base santiagueño Nicolás ‘Penka’ Aguirre (ex San Lorenzo) acumuló 6 unidades (2-4 en dobles, 0-2 en triples, 2-2 en libres), 4 rebotes y 2 asistencias en los 28 minutos que participó del pleito, según indicó el sitio oficial de la competencia.

En el equipo del técnico chubutense Casalánguida (campeón como asistente técnico con Gimnasia de Comodoro en la temporada 2005-2006 y como DT con Regatas Corrientes en la 2012-2013) el ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo) contribuyó con 14 unidades (1-1 en dobles, 4-5 en triples), 2 rebotes y un recupero en 25m. Mientras que el base Cristian Cortés (ex Obras Basket) no sumó tantos en los casi 17 minutos que intervino en el partido.

El tercer encuentro de la serie (pautada a un máximo de cinco) se disputará el miércoles en Monterrey.