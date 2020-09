Aguacateros del DT comodorense Casalánguida se quedó sin invicto

Aguacateros de Michoacán, equipo dirigido por el técnico comodorense Nicolás Casalánguida, perdió el invicto y cayó por 86-68 ante el campeón vigente, Soles de Mexicali, en partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Nacional de Básquetbol (LNBP) de México.

En el Auditorio de Usos Múltiples, el conjunto del entrenador chubutense (ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Regatas Corrientes) sumó su primera derrota en el certamen, luego de cinco partidos.

En el conjunto de Michoacán, que actuó en condición de local, el ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo) acumuló 8 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, en 20 minutos.

Mientras que el exbase de Obras Basket, el porteño Cristian Cortés anotó una unidad (0-3 en tiros de cancha, 1-1 en libres), tomó 2 rebotes y repartió 3 pases gol en 15m.

En el elenco de Mexicali, que ostenta un récord 3-2 para la división Oeste, el alero entrerriano Erik Thomas (exFerro) diseñó una buena performance con un saldo de 11 tantos, 13 rebotes y 2 bloqueos, en 37m., según informó el sitio oficial de la competencia.

En tanto, el pivote santafesino Roberto Acuña (ex Peñarol de Mar del Plata y Gimnasia de Comodoro) terminó con 11 tantos, 5 rebotes y 3 tapas en 19m.

Además, Dorados de Chihuahua, con una muy buena labor del interno porteño Kevin Hernández, superó a Plateros de Fresnillo, por 86-75

El expivote de Ferro y Boca acumuló 17 puntos (6-7 en dobles y 5-6 en libres), 6 rebotes, 2 asistencias y un robo en 22m. En el mismo equipo ganador, el base cordobés Juan Brussino (ex Quimsa) culminó con una planilla de 10 tantos, 3 asistencias, 2 robos y 2 rebotes en 28m.

En Plateros, mientras tanto, el armador cordobés Diego Figueredo (ex Ferro) firmó una prestación con 11 puntos, 6 asistencias y 3 recuperos; el ala pivote bonaerense Alejandro Diez (ex Peñarol) consiguió 16 unidades y 5 rebotes y el alero cordobés Alexis Elsener (ex La Unión de Formosa) obtuvo 4 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Por su lado, Leñadores de Durango, con la conducción del DT rosarino Juan José Pidal, le ganó a Fuerza Regia de Monterrey, por 90-87

En el quinteto ganador, el base Jonatan Machuca (ex San Martín de Corrientes, Olímpico y Gimnasia de Comodoro) aportó 12 puntos, 5 pases gol y 4 rebotes; el escolta santiagueño Enzo Ruiz (ex Quilmes de Mar del Plata) logró 6 tantos, 3 asistencias y 2 recuperos, mientras el ala pivote santafesino Iván Basualdo (ex San Martín de Corrientes) redondeó una aceptable tarea, con 14 unidades y 6 rebotes.

En la entidad de Monterrey, el ala pivote juninense Nicolás Romano sumó 2 tantos, 3 rebotes y una asistencia en 25m.

Abejas de León, equipo dirigido por el argentino Marcelo Roig y con el escolta Guido Mariani (3 puntos y 3 rebotes), doblegó a Panteras de Aguascalientes, por 102-91

Los demás marcadores: Correcaminos 51-Mineros de Zacatecas 100; Libertadores de Querétaro 99-Astros de Jalisco 107

QUINTEROS SIGUE EN REGATAS

Por otra parte, el escolta Paolo Quinteros renovó su contrato con Regatas Corrientes, de cara a la próxima Liga Nacional de Básquetbol (LNB), con fecha de inicio en noviembre aunque atada a la evolución epidemiológica del coronavirus en el país.

Quinteros, de 41 años, es una de las figuras del conjunto correntino y en la pasada edición promedió 9.7 puntos y 2.9 asistencias, en 20.51 minutos en cancha durante los 24 partidos.

El entrerriano cumplirá así su décima temporada con la camiseta de Regatas Corrientes, donde consiguió la triple corona (Liga Nacional 2012/13, Súper 8 2012 y Liga Sudamericana 2012) y medalla de bronce en la Liga de las Américas 2018.

En su carrera jugó en La Unión de Colón, Boca Juniors y en Estudiantes de Olavarría en Argentina; en Zaragoza y León en España; y en Trouville de Uruguay.

A su vez, en Argentina ganó tres veces la Liga Nacional y Copa Argentina, dos Top 4 Argentina y una Copa de Campeones; en el plano internacional se hizo con dos ligas Sudamericanas, dos campeonatos Sudamericanos y un Panamericano. Y en España obtuvo en dos ocasiones la LEB Oro con Zaragoza.

Quinteros integró la Generación Dorada a nivel seleccionado, con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Campeonato FIBA América en 2011.