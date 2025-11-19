Ahora también limitan las visitas de Cristina Kirchner

Deberán ser de dos horas y de no más de tres personas. Y no deberían ser más de dos por semana.

Los jueces que condenaron a Cristina Kirchner limitaron las visitas que puede recibir en su casa de San José 1111, donde cumple en arresto domiciliario su condena de 6 años de prisión.

Los jueces, según la resolución oficial, dispusieron que las visitas extraordinarias sean como máximo de dos horas y podrán concederse dos veces por semana. No podrán superar el límite de tres personas concurrentes para cada visita. La resolución se da después de haber circulado una foto de la expresidente con un grupo de nueve economistas.

Se mantienen las autorizaciones para las visitas habituales, personas allegadas, y el grupo integrado exclusivamente por su familia, custodia policial, profesionales médicos, tratantes y abogados defensores.

El motivo por el cual el juez Jorge Gorini limitó sus visitas es porque la expresidenta incumplió las reglas de conducta al hacer ingresar a su casa a nueve personas al mismo tiempo.

Los invitados tenían permiso del tribunal, pero para verla en un período prolongado de tiempo. Lo que ocurrió es que fueron todos a la vez, lo que no se condice con un lugar de encierro.

La propia Cristina Kirchner había difundido la foto del encuentro. Pero la expresidenta cuestionó ahora la decisión de limitar sus visitas con un posteo en las redes sociales, cuyo título es: “No es la foto… es la Economía estúpido".

La expresidenta escribió allí: “El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI. ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran “muchas personas” y que, además, estaba “haciendo política”.