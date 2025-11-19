Rechazan el pliego de Lorena Villaverde para ser senadora

El diploma tiene dictamen de rechazo de 12 de las 19 firmas. El 28 de noviembre la Cámara alta votará si la rionegrina libertaria puede asumir o no la banca.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado definió dictaminar el rechazo del diploma de la libertaria Lorena Villaverde.

El peronismo ya había adelantado que se iba a oponer al pliego de la senadora electa por Río Negro como consecuencia de los antecedentes de una causa de compra de cocaína en los EEUU y, además, por sus relaciones con Fred Machado, el argentino extraditado para que comparezca en una causa donde se lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero.

La Comisión definió dos dictámenes de mayoría. Uno en el que figuraban los pliegos de los senadores electos, salvo Lorena Villaverde. Y un segundo dictamen de rechazo de la rionegrina.

En el caso del dictamen de rechazo de Villaverde, la oposición juntó 12 de las 19 firmas de la Comisión. A los 8 del peronismo se le sumaron Guadalupe Tagliaferri del PRO, Pablo Blanco de la UCR, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Alejandra Vigo de Unidad Federal.

Esto se tiene que definir en el nuevo recinto, del cual Romero y Tagliaferri ya no formarán parte.

La Libertad Avanza anunció que iba a presentar un dictamen de minoría aprobando el diploma de Villaverde y otro rechazando el diploma de Jorge Capitanich y Martín Soria.

“Nuestro bloque va a votar en contra del pliego de la senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro. Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado de la Nación”, afirmó José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria. “Ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”, agregó.

La sorpresa que terminó de definir la suerte del dictamen de la posible futura senadora estuvo a cargo del salteño Juan Carlos Romero. Enfrentado históricamente al kirchnerismo y cercano al oficialismo, Romero señaló que “una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”. Romero hizo referencia a que Villaverde cometió un delito de venta de droga y que le atenuaron la pena “porque entregó información” y marcó lo que es el eje de las críticas opositoras.

“Todos tenemos conocidos en diferentes sectores, pero Villaverde tiene muchos vínculos con esa gente rara que anda con las drogas. Tiene acusaciones de fraude en el sistema inmobiliario, relación de amistad con gente que trabajó con Machado. En Argentina no tiene ninguna causa, pero si hubiéramos aprobado ficha limpia, esta gente no estaría acá”, afirmó.