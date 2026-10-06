El sujeto detenido el domingo era parte de una banda que cometió un robo en abril de 2025.

Alcaina ya tiene preventiva por el robo a un comercio

La mañana del pasado lunes se realizó en el Juzgado Penal del barrio Roca la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra Víctor Hugo Alcaina, quien fue imputado por su presunta participación en un violento robo ocurrido en abril de 2025 en el local comercial “Hielo Kuuii”.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso que el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025, cuando, de acuerdo con la acusación, Alcaina, Lanizante y otros dos sujetos ingresaron al comercio mientras en el lugar se encontraban empleados y clientes.

Según la Fiscalía, los cuatro hombres portaban armas y una picana eléctrica. Alcaina habría cerrado la puerta del establecimiento colocando pasadores para impedir el ingreso de otras personas y se habría mantenido custodiando a los empleados con la picana.

En ese contexto, siempre de acuerdo con la acusación fiscal, Lanizante habría intimidado a las personas presentes utilizando una pistola de calor y amenazándolas con expresiones como: “quédense quietos o los mato, o los quemo”.

Otro de los integrantes del grupo habría exigido las llaves de un departamento mientras exhibía un arma de fuego. De esta manera, los asaltantes lograron sustraer distintos elementos de valor y dinero en efectivo.

Tras concretar el robo, los cuatro implicados escaparon a bordo de una camioneta Ford Ranger, que posteriormente fue encontrada abandonada en el barrio Jorge Newbery.

La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta de Alcaina como “robo triplemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con armas y con armas cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”, en calidad de coautor.

La fiscal general Andrea Rubio sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para considerar a Alcaina como probable coautor del hecho. Además, señaló sus antecedentes penales y consideró que existe peligro de fuga, teniendo en cuenta que el imputado habría logrado sustraerse del proceso durante 18 meses.

Por estos motivos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se impusiera la prisión preventiva de Alcaina por el plazo de cuatro meses.

La defensa, ejercida por el abogado particular Guillermo Iglesias, no se opuso a la apertura de la investigación, pero solicitó que su asistido recuperara la libertad. Como medidas alternativas, propuso presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de alejarse de la ciudad sin autorización judicial.

Finalmente, el juez penal Mariano Nicosia autorizó la apertura de la investigación contra Alcaina por el hecho y la calificación provisoria planteada por la Fiscalía. Asimismo, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso su prisión preventiva por cuatro meses.

De la audiencia participaron la fiscal general Andrea Rubio y el funcionario de Fiscalía Maximiliano Morsucci, mientras que la defensa de Alcaina estuvo a cargo del abogado particular Guillermo Iglesias.