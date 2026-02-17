Alerta amarilla por vientos fuertes para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento que alcanza a Comodoro Rivadavia y sus alrededores para este martes 17 de febrero. El organismo anticipó que la región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente durante la tarde.
La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y una temperatura cercana a los 19°C. Con el correr de las horas el viento se intensificará, con registros previstos de entre 60 y 69 km/h en horas de la tarde, momento en el que la máxima alcanzará los 23°C. Hacia la noche persistirán las condiciones ventosas, aunque con una leve disminución en la intensidad, y una temperatura estimada nuevamente en 19°C. No se esperan precipitaciones.
Para el miércoles 18 se anticipa un descenso en la fuerza del viento y tiempo estable. El cielo variará entre algo y parcialmente nublado, con mínimas de 14°C y una máxima de 19°C. Las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h durante la madrugada, disminuyendo hacia la tarde y noche.
En tanto, el jueves 19 continuará la tendencia de estabilidad, sin lluvias previstas y con nubosidad variable. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 25°C, mientras que el viento del oeste se mantendrá moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h hacia el final del día. Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.