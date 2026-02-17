Alerta amarilla por vientos fuertes para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fuertes vientos del oeste para este martes, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento que alcanza a Comodoro Rivadavia y sus alrededores para este martes 17 de febrero. El organismo anticipó que la región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente durante la tarde.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y una temperatura cercana a los 19°C. Con el correr de las horas el viento se intensificará, con registros previstos de entre 60 y 69 km/h en horas de la tarde, momento en el que la máxima alcanzará los 23°C. Hacia la noche persistirán las condiciones ventosas, aunque con una leve disminución en la intensidad, y una temperatura estimada nuevamente en 19°C. No se esperan precipitaciones.

Para el miércoles 18 se anticipa un descenso en la fuerza del viento y tiempo estable. El cielo variará entre algo y parcialmente nublado, con mínimas de 14°C y una máxima de 19°C. Las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h durante la madrugada, disminuyendo hacia la tarde y noche.

En tanto, el jueves 19 continuará la tendencia de estabilidad, sin lluvias previstas y con nubosidad variable. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 25°C, mientras que el viento del oeste se mantendrá moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h hacia el final del día. Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.