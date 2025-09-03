Alerta por hantavirus: una mujer de 44 años fallece en San Martín de los Andes

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó el fallecimiento de una mujer de 44 años en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes a causa del hantavirus.

Ante este lamentable suceso, las autoridades sanitarias han activado el protocolo de emergencia y se encuentran llevando a cabo una investigación epidemiológica.

Detalles del caso y medidas preventivas

Según el Ministerio de Salud, la mujer comenzó a experimentar síntomas el 25 de agosto, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor abdominal. Tras consultar en un centro médico privado, fue internada en el hospital de San Martín de los Andes, donde su cuadro clínico fue diagnosticado como compatible con hantavirus. Lamentablemente, falleció el domingo por la mañana, y el diagnóstico fue confirmado este martes tras recibir los resultados del Laboratorio Central de Neuquén.

La investigación epidemiológica preliminar sugiere que la exposición al virus ocurrió en el hábitat del roedor transmisor, ya que la mujer había realizado caminatas por zonas boscosas. Como medida de precaución, se ha ordenado el aislamiento preventivo de los contactos cercanos de la persona fallecida.

Contexto de la enfermedad en la región

Este no es el primer caso de hantavirus en la zona. A mediados de abril de este año, un hombre de 38 años, deportista, también falleció por la enfermedad en el mismo hospital. La investigación de ese caso concluyó que la vía de contagio pudo ser ambiental, sin un contacto directo con el roedor. La falta de claridad sobre el lugar exacto de contagio en ambos casos resalta la importancia de la prevención en áreas boscosas y al aire libre. Las autoridades sanitarias recuerdan que el ratón colilargo patagónico es el principal transmisor del virus.