El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante la noche del miércoles en la zona de Península Valdés.

Alerta por tormentas fuertes en la costa de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles en sectores de la costa de Chubut, especialmente en la zona del departamento Biedma, donde se prevén condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el informe oficial, las tormentas se desarrollarán principalmente durante la noche y podrían presentarse con variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, afectando sobre todo áreas cercanas al litoral marítimo y Península Valdés.

El fenómeno podría estar acompañado por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora y precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.

Según el pronóstico, se esperan valores de lluvia acumulada entre 10 y 20 milímetros, aunque en algunos puntos esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o en zonas expuestas al viento.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o interrupciones temporales en actividades cotidianas, por lo que se pide extremar cuidados durante el desarrollo del evento climático.