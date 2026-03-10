Se inauguró la sala extractora de miel en Km 17

El Municipio fortalece la producción apícola con la nueva instalación que permitirá mejorar la calidad del producto local, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y abrir oportunidades para la comercialización en mercados más competitivos.

El intendente Othar Macharashvili, junto con el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, y el gerente del organismo, Domingo Squillace; inauguró este martes una sala extractora de miel en la Asociación Civil de Forestadores y Productores, ubicada en Km 17. El proyecto es el resultado de la colaboración entre el Estado Municipal, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y las Asociaciones de Productores, para profesionalizar la actividad en la región.

En el evento estuvieron presentes el secretarios municipales; concejales; el diputado nacional Juan Pablo Luque; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter, y la secretaria de la Asociación de Apicultores de Comodoro Rivadavia, Marcela Zambrano.

En el marco de una jornada significativa para el sector productivo local, el intendente destacó el valor del trabajo conjunto entre productores, instituciones y el ámbito académico para fortalecer la actividad apícola en la región.

“Este es un día importante para todos aquellos que siguen creyendo en el trabajo en conjunto y que ven que sí tiene sus frutos”, expresó al tiempo que felicitó a los apicultores por sostener la actividad con esfuerzo y compromiso.

El mandatario local valoró la participación de la Universidad y de las asociaciones de productores para avanzar de manera ordenada y con respaldo científico en el desarrollo del sector, y remarcó la importancia de generar circuitos productivos que permitan mejorar la calidad mediante la adecuada polinización y la incorporación de especies florales en cada zona, con el objetivo de consolidar un producto de origen de primera calidad.

Finalmente, Macharashvili sostuvo que el crecimiento de estas iniciativas forma parte de un proyecto colectivo que busca seguir fortaleciendo a la ciudad de forma productiva de referencia en la Patagonia, generando oportunidades para las nuevas generaciones. “Este logro es resultado de un proceso construido con voluntad, recursos y el esfuerzo sostenido de los productores”, concluyó.

INGRESOS Y EMPLEOS

Por su parte, Zárate sostuvo que “para todos es un hito importante” e informó que la institución organiza actividades científicas, técnicas, protocolos, zonas de trazabilidad, seguridad y también espacios productivos.

“En el caso de las abejas, la actividad apícola genera ingresos, trae nuevos empleos, genera producción, posibilidad de la degustación y también de compartir”.

La nueva sala permitirá a los apicultores mejorar la calidad de su producción, avanzar en la obtención de habilitaciones correspondientes y agregar valor a la miel elaborada en la región. Asimismo, esta infraestructura abre nuevas oportunidades para ampliar los canales de comercialización, facilitando el acceso a mercados más competitivos e incluso a instancias de exportación.

Además, se realizó la firma del convenio de trabajo en conjunto que incluye el acompañamiento técnico del sector, instancias de capacitación para productores y la elaboración de manuales de manejo apícolas adaptados a las condiciones productivas y ambientales de la región.

LA PRODUCCION DE MIEL EN COMODORO

A su turno, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter, expresó que “hay una fuerte definición política en la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo. Nos parece que es un deber poner al servicio de la sociedad el conocimiento y la tecnología que aporta la Facultad. Por ello nos comprometemos a desarrollar manuales para las buenas prácticas, análisis microbiológico de las mieles, análisis polínicos, tendiendo a buscar un producto de una calidad”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria de la Asociación de Apicultores de Comodoro Rivadavia, Marcela Mariana Zambrano, hizo hincapié en la actividad al decir “es un día histórico, ya que nuestra ciudad era la única zona de la provincia que no tenía sala de extracción habilitada. Hoy para nosotros es poder proyectar a nuestra zona como Patagonia dorada y demostrar que tenemos mucho más para ofrecer con nuestros derivados, con la calidad de nuestra miel”, finalizó.