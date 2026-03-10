Suspenden los cortes programados de agua en Comodoro

La SCPL informó que no se interrumpirá el servicio en Zona Norte, Sur ni Central debido a que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en niveles óptimos.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó que se suspenden los cortes programados de agua previstos para este martes 10 y miércoles 11 de marzo en Comodoro Rivadavia.

Según informaron desde el Departamento de Saneamiento, el corte que estaba previsto para este martes en Zona Norte quedó sin efecto. Del mismo modo, también se suspende el corte programado para este miércoles en las zonas Sur y Central.

La decisión se tomó debido a que las reservas del sistema en Puesto La Mata se encuentran en condiciones óptimas, lo que permite mantener la provisión del servicio sin interrupciones.

No obstante, desde la cooperativa solicitaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable del agua, con el fin de preservar las reservas del sistema.