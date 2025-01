Alfredo Casero estaba internado y se escapó de la clínica

El actor y humorista tuvo un problema de salud, pero se escapó de la clínica por un particular motivo.

En los últimos días, se alertó sobre el estado de salud de Alfredo Casero, ya que quedó internado y bajo observación médica producto de fuertes dolores en la zona de su cadera. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando los médicos ingresaron a su habitación y descubrieron que ya no estaba, por lo que se reveló la razón de su huida.

Es que Alfredo Casero había quedado internado por orden de los médicos para hacerle un seguimiento de sus dolores y así poder descubrir si necesita algún tipo de tratamiento o medicación especial para poder cesar éstos. Sin embargo, durante la jornada del jueves huyó de la clínica y se reveló el verdadero motivo.

Sucede que en Puro Show, Fernanda Iglesias contó la razón por la estaba internado: “bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes del reestrenar Cha cha cha en el teatro”.

Sin embargo, ante la internación la obra estuvo a punto de cancelarse: “Casi no estrenan por este dolor que él tenía. Estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pueda seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor. Se internó el lunes en la Clínica Zabala y no le habían dado el alta ayer y se escapó, se fue igual”.

De esta manera, Alfredo Casero abandonó a los médicos y los tratamientos que le estaban realizando para poder estrenar Cha Cha Cha en el Teatro Metropolitan. Hasta allí lo siguieron las cámaras de este programa, por lo que pudieron cruzar algunas palabras con él en medio de su ironía habitual.

“¿Estás con un problema en la cadera?”, indagó el notero del programa. A lo que, muy pícaro, Alfredo Casero comenzó con su show irónico: “No, la traje para laburar”. Fue así como confesó haberse escapado y contó qué le causó el dolor: “Sí, tuve un problema en la cadera, pero me caí. Siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo”.

Por lo pronto, el actor tiene pactadas funciones para este viernes y sábado, por lo que habrá que esperar al domingo o lunes para saber su retornará a la clínica o si simplemente seguirá con su vida conviviendo con los dolores.