Allanan viviendas y un módulo penitenciario por una extorsión

Fue en Pico Truncado para esclarecer un caso de extorsión que se denunció en Los Antiguos.

Los operativos fueron ejecutados en la mañana de este martes, en forma simultánea, por personal de la División De Inteligencia (DDI) de Pico Truncado y de Caleta Olivia, con el apoyo de efectivos de la División Fuerzas Especiales Zona Norte y la Sección de Infantería de Truncado.

El informe suministrado por la fuerza policial señala que las medidas procesales fueron ordenadas por el Juzgado Instrucción 1 de Las Heras, a cargo de Eduardo Quelín, en el marco de actuaciones judiciales por un hecho de extorsión denunciado en la ciudad de Los Antiguos.

Las tareas investigativa realizadas por personal de la DDI de Pico Truncado permitieron establecer que desde la unidad carcelaria solicitaban transferencias de dinero a diferentes “alias” de billeteras virtuales, a cambio de no difundir información personal sensible, aunque no se especifican otros detalles.

Como resultado de los operativos, se secuestraron teléfonos celulares, tarjeta SIM y un motovehículo, como así también documentación de interés para la causa judicial que continúa su curso.

Asimismo, quedaron sujetas a la sede judicial interviniente cuatro personas mayores de edad, de las cuales tres se encuentran detenidas; es decir que son internos de la penitenciaría.

Según se precisó, los procedimientos fueron supervisados por el jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte, comisario inspector Pablo Méndez.