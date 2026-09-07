Disertaciones y debate sobre Discapacidad e Inclusión

Organizada por la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, el sábado se llevó a cabo en Pico Truncado una jornada de disertaciones sobre “Discapacidad, Inclusión y Futuro”.

Las mismas se constituyeron en un espacio de encuentro y aprendizaje que reunió a familias y profesionales para abordar distintas realidades vinculadas a la discapacidad.

El evento tuvo lugar en el Polideportivo de Petroleros Privados y contó con las exposiciones de Eduardo Sotelo, especialista en educación inclusiva y autismo; del licenciado Rodrigo Bradi, especialista en nutrición y acompañamiento terapéutico; y de la doctora Melina Calandra, abogada especializada en derecho a la salud y discapacidad.

En ese marco se trabajó sobre autismo, educación inclusiva, nutrición y derechos, con el objetivo de brindar información y herramientas concretas para las personas con discapacidad y sus familias.

Al hacer uso de la palabra en la apertura, la senadora destacó la importancia de generar estos espacios para escuchar de primera mano las experiencias y necesidades de las familias santacruceñas. “Las leyes solas no alcanzan, necesitamos que el Ejecutivo haga llegar el presupuesto al territorio. Solo así vamos a poder seguir construyendo una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades. Para eso necesitamos conocer y acompañar”, subrayó.

Asimismo, puso de relieve que “la inclusión no puede quedarse solamente en las palabras. Necesitamos información, herramientas y acompañamiento para que las familias sepan que no están solas y conozcan los derechos que tienen”.