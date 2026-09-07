La entrega de zapatillas comienza en Las Heras

El Gobierno de Santa Cruz comenzará este lunes en Las Heras la distribución de miles de zapatillas destinadas a estudiantes de escuelas públicas, en el marco del programa EduActiva.

La iniciativa representa una nueva etapa de esta política pública educativa impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, que tiene como objetivo acompañar a las familias santacruceñas, garantizar derechos y generar mejores condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar plenamente sus actividades escolares, deportivas y recreativas.

Tras el inicio de la entrega en Las Heras, el cronograma elaborado por el Consejo Provincial de Educación continuará en las localidades de Pico Truncado y Caleta Olivia, como parte de una distribución organizada para llegar progresivamente a las distintas comunidades de Santa Cruz.

El programa EduActiva es una iniciativa que promueve el deporte, la actividad física, la recreación y el juego como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta es llevada adelante de manera articulada por el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deportes, bajo el lema: “Más educación, más juego, más movimiento”.

En este sentido, la entrega de calzado deportivo se suma a las acciones que forman parte del programa y busca facilitar la participación de los estudiantes en las distintas actividades que se desarrollan dentro y fuera de las escuelas.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz