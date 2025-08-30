Amenazó al sereno para robar herramientas en una obra

El hecho ocurrió en una obra en construcción de la calle 13 de Diciembre. El sospechoso fue detenido.

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en Comodoro Rivadavia, acusado de intentar robar herramientas de una obra en construcción y amenazar con un cuchillo al sereno que lo sorprendió.

El hecho se registró cerca de las 18:40 horas en un predio ubicado sobre la calle 13 de Diciembre. Según se informó desde la Seccional Segunda, el sospechoso había ingresado al lugar y, al advertir la presencia del cuidador, arrojó los elementos sustraídos frente a la obra para luego huir en dirección sur.

El sereno comenzó a seguirlo y avisó a personal policial. Un móvil acudió de inmediato y, al llegar a la esquina de Figueroa Alcorta y Juan B. Justo, se encontró con el trabajador que señalaba al individuo como autor del intento de robo y quien además lo había amenazado con un cuchillo momentos antes.

Los efectivos observaron que el hombre se descartaba del arma blanca mientras intentaba continuar su marcha, por lo que lo detuvieron y trasladaron a la dependencia policial de la avenida Rivadavia.