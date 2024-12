Amplían denuncia ante la Unidad Antilavado por empresas de Ritondo

La diputada Mónica Frade señaló que hay firmas declaradas como que no tienen actividad pero que sí la tendrían; el jefe de la bancada de Pro rechazó todas las acusaciones.

La Coalición Cívica, mediante la diputada Mónica Frade, amplió una denuncia ante la unidad que combate el lavado de dinero contra el jefe de la bancada de Pro de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, en la que menciona la existencia de empresas e inmuebles que, según la legisladora, fueron omitidos en su declaración jurada, ya sea por el monto de dinero que mueven o por su actividad.

“Todas mis empresas están todas declaradas en la declaración jurada, hay algunas que tienen movimiento, otras que no tienen movimiento, pero son todas viejas, salvo una que no tiene movimiento de hace dos años, pero están todas declaradas, no sé de qué hablan”, dijo Ritondo a La Nación.

Ritondo quedó en ojo de la tormenta luego de que una investigación periodística de ElDiarioAr determinó que su esposa, Romina Aldana Diago, posee propiedades en los Estados Unidos por cerca de 2 millones de dólares, mediante empresas a su nombre.

Por esta razón es que se abrió una causa penal delegada por el juez Sebastián Ramos en la fiscalía de Eduardo Taiano. Además, Elisa Carrió hizo una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se abra una investigación patrimonial sobre Ritondo, a la que se sumó este miércoles Frade.

CONSTRUCCION DE INMUEBLES

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero.

“Claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, señala la legisladora.

Sostiene en este sentido que el legislador tiene las siguientes firmas: Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.