Andrea Rincón contra Intrusos: "Esto no es muy distinto a una violación"

Andrea Rincón tenía este martes pautada una entrevista en Intrusos, pero por un problema en el acuerdo con el productor no salió al aire y apuntó contra el programa en un vivo de Instagram en el que detalló lo sucedido.

“Quiero contarles por qué yo estoy acá. Ustedes me ven muy linda, pero en realidad me pasó algo muy feo y humillante”, sentenció la actriz.

"Hace rato que me vienen llamando y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor”, contó.

En ese mismo instante mostró el chat de WhatsApp en la que se ve la conversación con uno de los productores. “Acá tengo la propuesta. Dice ‘es un mano a mano con Flor, para hablar de su carrera, no es un tema en específico’. Lo pongo ahí para que lo lean”.

"Dije ‘bueno, me pongo linda’. Me levanté temprano, vino una maquilladora, que también se levantó temprano. Un maquillador, una marca muy linda que me prestó un vestuario”, siguió contando.

A su vez relató, que por la mañana recibió un llamado de Jey Mammón. “Jey me dice: ‘ojo porque a mí también me dijeron de hacer un mano a mano y no me lo cumplieron", agregó.

Andrea manifestó que, pensando en lo que dijo su amigo decidió chequear con la producción, aunque aseguró que estaba “tranquila” porque Flor “es una buena mina, te respeta y te habla tranquila”.

“Fueron muy malos conmigo muchas veces y entonces me cago toda”, remarcó, y continuó: “Esto fue a las 12, 12.30; me pasaban a buscar. Llegué al programa y me dicen que iba a estar con todos y les dije que fue otra cosa lo que habíamos arreglado”.

Y rápidamente acotó: “Llega el muchacho (por Nahuel) y dice que no fue ese el arreglo que teníamos. Mi manager lo llama y le dice ‘¿vos me estás cargando? vos me mandaste este mensaje a mí’.

“A todo esto yo le digo: ‘No papito, yo no soy la misma Andrea que traían hace años. La palabra se respeta. La palabra tiene un peso. Por lo menos es lo que a mí me enseñaron en mi casa, no sé en la tuya. Así que se respeta lo que ustedes acordaron conmigo o yo me tomo el palo. Me pedís el autito y me vuelvo’”, se quejó.

Andrea explicó que luego apareció otra productora que se desentendió y le pidió que se fuera rápido y hable bajito “para que Flor no escuche”. "Le dije: ‘Esto es una humillación, totalmente’. Pero como estos programas se manejan así, tan mafiosamente agarré y dije: ‘Todo bien flaquita’”.

“Ellos están acostumbrados a hacer este tipo de cosas, a tratar así a la gente, a humillar así a la gente. Conmigo lo hicieron durante años, ‘llamar a Andreita, la drogadicta, si está drogada dale, es el momento, poné la cámara, ponchala, la hacemos mierda’. Pero ahora no está más esa Andrea”, concluyó.