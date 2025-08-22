Anthony Guzmán está listo para brillar en el Main Event XX

La Noche de Campeones tendrá al peleador del Gym Fight Club protagonizando la final del Super 4, ante Tomás Pilotti (Dojo Serpiente) por el título IKC K1 en categoría Welter.

El kickboxer Anthony Guzmán viajó en las últimas horas por la mañana y este viernes realizó de manera exitosa el pesaje del Main Event XX “Noche de Campeones”, para medirse el sábado ante Tomás Pilotti (Team Domínguez-Dojo Serpiente) por la gran final del Super 4 en Buenos Aires. “La Mantarraya” será protagonista de la pelea estelar por el título IKC K1 Welter (67kg.).

“Con constancia, disciplina y corazón de true fighter, Anthony representará al Gym Fight Club y a toda la Patagonia en la pelea estelar por el Título IKC K1 Welter. Más que un combate, es el reflejo del esfuerzo, la pasión y los valores que forjan a un verdadero guerrero que irá en busca de un nuevo sueño”, señalaban las redes sociales del atleta dominicano radicado en Comodoro Rivadavia.

“Soy Anthony, acá recuperando fuerzas. Entusiasmado, con muchas ganas. Ya toda la parte sufrida pasó, así que mañana una fiesta para la pelea”, comentó brevemente el peleador del Gym Fight Club Anthony Guzmán, en la tarde de este viernes, tras el pesaje.

Anthony viajó acompañado por su entrenador y director patagónico K-Box/WKC, Darío Achaval, quien relató: “Viajamos el jueves por la mañana rumbo a Buenos Aires. Ultimamos detalles para el pesaje e hicimos entrenamiento en Picante Fight Club. Hoy temprano fue el pesaje, nos fue bien, perfecto. Trabajamos bastante para eso”.

“Estamos desde principio de año preparándonos para esto. Ya sabíamos desde el año pasado de éste Super 4, donde Anthony pasó a la final. Mañana es la gran final así que estamos bien, estamos con todo, con la mejor expectativa. Por este camino, que es el camino que queremos que nos lleve a cosas grandes. Concretamente a poder salir al exterior, que es lo que estamos buscando”, expresó Achaval, entrenador de Guzmán y director de Gym Fight Club Comodoro Rivadavia.