Anthony Guzmán obtuvo por knock-out el título IKC K1

Anthony “La Mantarraya” Guzmán finalmente brilló como se esperaba en el Main Event XX “Night of Champions” de kickboxing. En la Noche de Campeones, el dominicano del Gym Fight Club ganó la final del Super 4 por knock-out en el cuarto round ante Tomás Pilotti (Dojo Serpiente), y de esa manera se quedó con el título IKC K1 en categoría welter.

“Que lindo es cuando salen las cosas bien. A pesar de todos los inconvenientes salimos victoriosos. Muchas gracias a todos los que me respaldan, apoyan y aportan para que salgan cosas mejores. Esta victoria va para todos los que me acompañan. Sponsors, amigos, familia, compañeros, nada más que muchas gracias”, comentó el kickboxer radicado en Comodoro Rivadavia en sus redes sociales este lunes.

Por su parte, Darío Achaval, entrenador de Guzmán y director de Gym Fight Club, expresó desde Buenos Aires: “Re contra feliz, muy contento por lo que pudo hacer Anthony. Round a round superando cualquier inclemencia, desde que llegamos. Todo estuvo con sus complicaciones. Por suerte nuestra fortaleza mental, nuestra confianza, la seguridad nos dio la fuerza para superar todos los obstáculos”.

“Desde la balanza, llegar al lugar y no contar con las condiciones. Todo eso llevó a cierta incomodidad, hasta la hora de la pelea. Arriba del ring fue igual, nos encontramos con un peleador desprolijo, poco técnico, cometiendo varias infracciones. Un árbitro permisivo, sin hacer cumplir el reglamento. Anthony sufrió un corte, por una técnica mal efectuada. Un giro de puño que no fue ejecutado como corresponde y golpeó antebrazo y codo. Eso se repitió dos o tres veces, más un cabezazo”, relató Achaval.

“También comentarios durante la pelea. Estas son las cosas cuando uno sale y es visitante. Hay que contar con estas cosas. Por suerte somos fuertes, tengo experiencia y no voy a dejar que nada raro ocurra. Por eso la alegría de Anthony, de haber hecho lo que hizo. Él sabía que íbamos a pasar por esta adversidad. Tuvimos una charla previa donde le dije que tenía que estar preparado para todo, porque sabía cómo era. Lo pudimos lograr de una manera espectacular, sin que quede ninguna duda”, describió el entrenador y referente patagónico de kickboxing.

“Superamos un montón de cosas, así que sumamente contento, por Anthony, por la clase de peleador en la que se está convirtiendo. Agradecer a mi familia, que son los que me bancan en todas, a mi compañera de vida Cinthia, a los chicos del gimnasio, a los sponsors y amigos que confían desde el primer momento en este proyecto. A Luciano Gómez y todos los que ayudan a Anthony, a Alejandro Ardiles, que estuvo ayudándome en la esquina y él pudo frenarle el corte a Anthony. A toda la gente de K-Box de acá, a Francisco por el departamento. Dedicarle este triunfo a toda la gente de Comodoro, a toda la gente que apoya a Anthony. A los medios también, lo que está haciendo Anthony no es pavada, no es algo común, se le tiene que dar el espacio y ustedes lo están haciendo”, sentenció Darío Achaval.