Newcom: más de 50 equipos para la IV Copa Challenger Malvinas Argentinas

Se presentó en el Club Huergo la 4ª edición del certamen, que cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes y la fiscaliza la Fe.Chu.Vol.

Comodoro Rivadavia será sede una vez más de la Copa Challenger Malvinas Argentinas de Newcom, en su cuarta edición, y el certamen fue presentado oficialmente este lunes en el Club Ingeniero Luis Huergo de Kilómetro 3.

El evento es organizado por el Club Malvinas Argentinas de Comodoro, con el acompañamiento del Municipio a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, y fiscalizado por la Federación Chubutense de Voleibol (Fe.Chu.Vol.).

Convoca a 52 equipos y más de 600 jugadores que le darán marco a la actividad, con la visita de elencos de provincias como Río Negro, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Chaco, sumándose los equipos de la provincia del Chubut y Santa Cruz.

El acto de lanzamiento oficial fue encabezado por el presidente de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes), contando además con Víctor Farsi (referente institucional), Néstor Sánchez (responsable del torneo) y María Eugenia Rodríguez (presidenta de Fe.Chu.Vol).

Previo a las palabras alusivas, se realizó la firma del acuerdo de colaboración entre el Ente deportivo y el club organizador. Luego hizo uso de la palabra Néstor Sánchez, uno de los impulsores del certamen: “Es un gusto, un placer estar acá, y poder presentarles la IV Copa Challenger. Año a año trabajamos para hacerla crecer. Estamos hablando de más de 35 instituciones y 52 equipos. El año pasado fueron 45 equipos, este año con todas las dificultades logramos superarlo, lo cual habla de la buena convocatoria de nuestro torneo”.

“Quiero agradecer, porque todo esto no se hace de casualidad, es mucho trabajo de toda la gente de Malvinas. La gente del Ente que siempre nos apoya. Este crecimiento en estos cuatro años no lo podemos hacer sin el apoyo del Ente, en la persona de Hernán Martínez y todo su equipo. Estoy muy agradecido. Quiero agradecer también a todas las instituciones presentes. Tendremos un torneo de excelencia, con los mejores árbitros del país. Gracias Hernán por el apoyo. La idea es que el torneo de Malvinas se convierta en el mejor de la Patagonia, y creo que si seguimos así lo podemos lograr”, expresó Sánchez.

La presidenta de Fe.Chu.Vol., María Eugenia Rodríguez, añadió: “Gracias a Hernán, al Estado presente que tenemos en Comodoro, que hace que un equipo de la ciudad sea el único en Argentina que mantiene su torneo por cuarta vez. Fe.Chu.Vol. acompaña estas locuras de Sánchez, que siempre está. El crecimiento es enorme, hay equipos de 40 años. Estamos llevando a la selección a Calafate. Esto es un trabajo de todos ustedes. El newcom ha crecido de manera impresionante, y con la contención del Estado”.

Finalmente, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, señaló: “Es hermoso verlos a todos, ver cada club, que tenga su presencia, su indumentaria. Que entre todos trabajen juntos, se acompañen y se apoyen. El Newcom ese crecimiento lo tuvo en la cantidad, lo deportivo, también creció en ese trabajo en equipo. Si bien todos quieren tener sus victorias, han entendido que tienen que trabajar juntos. Felicito al Club Malvinas, con mucha historia, muchos resultados, pero mucho trabajo. Un torneo que nació hace cuatro años, con intención de hacerlo nacional. Con toda la familia del club Malvinas, y el esfuerzo para que sea un torneo nacional. Que cuando vengan, los equipos se sientan cómodos, y ese es el trabajo que hacemos todos: el club, la federación y el Estado municipal”.

“Vamos a seguir trabajando para ustedes, porque nos demuestran que lo que estamos haciendo está bien, y cuando no lo hacemos bien también nos lo hacen saber. Saben que tienen el acompañamiento, vamos a disfrutar una semana de un torneo extraordinario, y el newcom de Comodoro Rivadavia mostrará que está a la altura de cualquier evento nacional”, cerró.