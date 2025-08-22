Kickboxing: Barrientos y Soto se preparan para el Panamericano

Ambos son alumnos del Pierina Team y ultiman detalles para su participación en el Panamericano WKF de Colombia, en el mes de noviembre.

Leila Barrientos y Alberto Soto, alumnos de kickboxing del Pierina Team, se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para ultimar detalles de colaboración para la participación de ambos en el Panamericano WKF que será en Bucaramanga, Colombia, en noviembre. Los peleadores comodorenses viajarán junto a una delegación argentina de alrededor de 150 atletas de todo el país.

Ambos peleadores se ganaron el derecho de participación en el Panamericano WKF en Colombia luego de tener un gran desempeño en la Copa Argentina disputada en marzo en Buenos Aires.

Este Panamericano será del 12 al 15 de noviembre en la localidad de Bucaramanga, donde será de la partida una delegación albiceleste de alrededor de 150 peleadores.

“La verdad que muy orgullosa de los chicos, me siento gigante. Ponen mucho de ellos, venimos entrenando muy duro hace años. Se nos dio esta posibilidad. Somos un grupo dentro de todo nuevo, estamos entrenando hace tres o cuatro años, bien a full. Y ellos se ganaron la posibilidad de ir a representar a Argentina a este Panamericano, así que muy contenta por ellos”, comentó Pierina Segura.

“La verdad que Hernán, un gigante igual. Nos apoya siempre positivo, siempre con la mejor. Puedo esto, no puesto esto, bien sincero, muy agradable y gracias a eso podemos llegar y demostrar todo lo que venimos trabajando hace años. Más que nada agradecida a Hernán, a todo el equipo del Ente, siempre por su apoyo y por estar. Siempre estuvieron conmigo tanto en mi carrera, como ahora siendo profe y acompañando a mis alumnos, así que inmensamente agradecida”, expresó Pierina respecto a la reunión.

“La experiencia la tienen que vivir. Será un evento intenso, será similar a lo que vivieron en la Copa Argentina. Es agotador pero están entrenados y preparados para eso. Hacer varias peleas en el día, ya saben cómo se tienen que mover. Tienen que descansar, alimentarse bien, hidratarse. Así que, que disfruten y lo den todo, que van a hacer lo que les gusta”, cerró.

Leila Barrientos (30) lleva tres años y medio entrenando junto a Pierina Segura. “Empecé sabiendo nada, absolutamente nada y ahora estoy preparándome para ir a Colombia, a presentarme con la selección Argentina. Con los famosos Hell Fighters (NdR: Peleadores del Infierno)”, expresó Barrientos, quien se presentará en categoría 60kg. en las modalidades Light Contact y Kickboxing.

“Buenos Aires fue una locura, estamos acostumbrados a tener cuarenta peleas y allá incontables, se programaban con una aplicación, la hora y el tatami, si no subías en tres llamadas te descalificaban. Un montón de peleas una tras otra, como quinientos peleadores de diferentes puntos del país, Río Gallegos, Carlos Paz, un montón de lados. Entre los peleadores nos charlábamos, todos teníamos hambre, todos teníamos sueño. Estuvo re bueno vivir todo eso”, añadió.

“Estamos preparados, me está corrigiendo algunas cosas, pegar con fuerza, mucho de técnica, y estamos haciendo preparación física, con la suplementación. Fuerza, velocidad, resistencia. A full entrenando”, señaló la kickboxer.

Por su parte, Alberto Soto (40) irá en categoría libre y llegará invicto al Panamericano, en las mismas dos modalidades que Leila. “Lo de Buenos Aires, nunca habíamos vivido algo así. Siempre torneos chicos acá cerca, fue muy loco. Ahora estaremos a nivel Panamericano y es el evento más grande que tenemos. Vengo invicto, venimos ganando bien en mi categoría. Seguramente allá me tocará con algunos ásperos. Pero también estoy confiado, tengo una excelente profe, unos buenos compañeros que me ayudan de sparrings y siempre me ayudan a mejorar”, destacó Soto.