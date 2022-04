Antonela no se deja filmar, pero te comparte una foto

Si hay algo que caracteriza a Antonela Roccuzzo es el bajo perfil. Porque a pesar de estar casada con Lionel Messi, lo que le trae como consecuencia una alta exposición, ella trata de que sus hijos Thiago, Mateo y Ciro tengan una vida “normal”, lejos de los flashes, salvo en los eventos a los que son convocados. Por eso y si bien suele ser amable con los fans que se le acercan, es que trata de evitar que le saquen fotos a sus pequeños.

En este sentido, Rocuzzo vivió un incómodo momento en las calles de París, ciudad en la que se instalaron hace varios meses por el contrato de su esposo con el PSG, que por suerte tuvo un final feliz. El hecho fue contado por Alexis Gaona, un seguidor del futbolista que fue el protagonista de la situación. “La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos, bajé mi celular y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quiero foto que saque una con ella. Le protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse”, relató en su cuenta de Twitter. Y cerró: “Al final una fotito con Antonela Roccuzzo”.

En el mismo tweet, el hombre de nacionalidad paraguaya compartió dos fotos: en la primera, se veía la mano de Antonela tratando de ahuyentar la cámara y preservar a sus hijos, y en la segunda, se la observa ya más relajada y con una sonrisa, posando para la foto junto a su fan.

Si bien no es una usuaria tan activa en las redes sociales, la mujer del capitán de la selección argentina cada tanto comparte algún video de la intimidad familiar. Por caso, semanas atrás mostró un video de su marido jugando al fútbol con sus hijos. Fue en la casa que habita con su familia en la capital francesa, en el pequeño campo de juego en los fondos de la misma, donde se desarrolló un intenso duelo dos contra dos. De un lado, el propio astro junto a Ciro, su hijo más pequeño. Del otro, Thiago y Mateo, los más grandes.