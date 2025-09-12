Antonella Smart hizo podio en los Juegos JADAR de Rosario

La judoca comodorense representó a Chubut en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) de Rosario y se quedó con la medalla de bronce tras un gran rendimiento. Terminó la competencia con grandes sensaciones de cara a lo que será el Nacional Clausura en octubre.

El último martes fue el pesaje en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en la disciplina judo, donde la comodorense Antonella Smart compitió representando a la provincia.

La judoca ganó en cuartos de final el miércoles y este jueves cayó ante la mejor del ránking en su categoría, y finalmente por la tarde se llevó el bronce ante una competidora jujeña.

“Competí ayer miércoles y en cuartos de final enfrenté a una rival de Santiago del Estero y avancé a semifinales contra la Nº1 del ránking de Catamarca. Fue una lucha durísima que se definió en el punto de oro tras siete minutos. Más allá de la derrota, fue un gran avance para mí porque nunca había pasado de los tres minutos contra ella”, relató Antonella.

En el bloque final, superó a una representante de Jujuy y se aseguró un lugar en el podio: “Gané por un wazari y un yuko. Me fui con buenas sensaciones, mucho mejor que en el Nacional. Creo que avancé mucho y progresé. Ahora en octubre viene el Nacional y me siento bien para llegar ahí”.