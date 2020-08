Antonena explicará medidas para salir del pago escalonado

La diputada María Bélen Baskovc se reunirá el lunes con el ministro de Economía de Chubut para conocer cuáles son las propuestas económicas proyectadas. Además, la legisladora consideró que no es momento de discutir la coparticipación de los municipios y pidió debatir sobre la repartición federal de ingresos.

El lunes será el día en que el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, comience a explicar en la Legislatura cuáles son las medidas que se aplicarán en la provincia para tratar de salir del pago escalonado de haberes de los trabajadores estatales. Así lo aseguró la diputada María Belén Baskovc (PJ), en diálogo con El Patagónico.

La presidenta de la comisión de presupuesto y hacienda de la Legislatura cerró la última sesión refiriéndose a la falta de fechas sobre el pago de haberes a los empleados públicos provinciales y también reiteró el pedido de medidas económicas para cambiar la situación actual del Chubut.

“No queremos que se naturalice el pago desdoblado, por eso exigimos que se tomen medidas responsables desde el Gobierno provincial. Hace 15 días tratamos el proyecto de la reestructuración de la deuda de la provincia, como bloque acompañamos fuimos claros en manifestar que en este proyecto no alcanzaba y que había que tomar otras medidas. Por eso ayer (por el jueves) al finalizar la sesión no queríamos dejar de manifestar y de llevar la voz de todos estatales pasivos y activos que más allá de la preocupación están angustiados por esta situación que para algunos rangos ya se generan dos meses de atrasos. Sobre todo, por el aguinaldo que no se ha anunciado nada”, subrayó la legisladora.

Unas de las medidas que algunos actores políticos y económicos de Chubut pedían analizar era modificar la coparticipación de los municipios. En este sentido, Baskovc opinó que no es momento de debatir esta cuestión debido a la crisis económica en la que está sumergida Chubut. Cree que antes es necesario reclamar a Nación una mayor coparticipación para Chubut.

“En primer lugar que la provincia de Chubut tiene que lograr discutir a nivel nacional esa quita de puntos de coparticipación de impuestos que se dio desde hace mucho tiempo, que se pueda dar una mesa amplia de diálogos y de búsqueda de consensos. A partir de esa posible renegociación, la coparticipación a nivel nacional, hay que empezar a discutir puertas adentro de la provincia”, priorizó.

“Hoy discutir coparticipación provincial en este marco de crisis económica que vive la provincia no me parece pertinente. Uno es respetuoso de las ideas de los demás dirigente, intendentes y diputados y en el caso que se presente un proyecto lo vamos a analizar con la responsabilidad que hemos hecho siempre”, expresó.