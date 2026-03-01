Anuncian las primeras audiencias por maltrato animal en Comodoro y Rada Tilly

La Fiscalía especial hará imputaciones por abandono extremo, atropellamientos fatales y sustracción de fauna silvestre. Las audiencias serán públicas y abiertas a la comunidad.

El jueves 19 de marzo, a las 11 horas, se llevará a cabo una audiencia en la que se abordarán dos expedientes vinculados a presunto abandono y maltrato. Uno de los casos corresponde a un perro identificado como “Abel Amaya–Merlyn”, que fue rescatado de un domicilio en condiciones críticas.

Según la investigación, el animal presentaba desnutrición severa y cursaba un cuadro de moquillo avanzado. Tras el rescate, recibió atención veterinaria intensiva, medicación y cuidados especiales; sin embargo, falleció días después debido al deterioro general que ya padecía al momento de ser hallado.

La fiscalía sostendrá que existió abandono extremo y omisión de los deberes básicos de cuidado.

En la misma audiencia se analizará el caso de una galgo blanca llamada “Nonita”, encontrada en un patio habitado del barrio Km 5 con signos evidentes de extrema delgadez y abandono prolongado. Tras su recuperación sanitaria, el animal fue dado en adopción. La imputación también se vincula a presuntas conductas de abandono y maltrato.

La segunda jornada está prevista para el lunes 20 de abril, a las 12 horas. Allí, la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales tratará tres hechos. Uno de ellos refiere a un atropellamiento ocurrido en Km 8. Un perro callejero fue hallado sin vida en Nahuel Huapi y Facundo Quiroga. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el animal habría sido embestido a alta velocidad y arrastrado aproximadamente 200 metros, lo que le provocó la muerte. La investigación apunta a determinar responsabilidades penales en torno a la conducción imprudente.

En esa misma audiencia se ventilará un caso ocurrido en Rada Tilly que involucra la sustracción de un potrillo, identificado como “Toreto”, que se encontraba en período de lactancia. Según consta en la causa, fue retirado durante la noche de su madre y de una tropilla salvaje, lo que configuraría un hecho de robo de fauna.

Por último, se abordará un expediente correspondiente a Km 5, donde un perro labrador marrón llamado “Chocolate” fue hallado atado en un patio, en estado agonizante y con una severa infestación de garrapatas. Tras recibir tratamiento veterinario, logró recuperarse y actualmente vive bajo adopción con el nombre de “Neo”. La fiscalía imputará presunto abandono extremo y omisión de cuidados básicos.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales remarcaron que estas audiencias constituyen un paso clave para avanzar en la persecución penal de conductas tipificadas en la legislación vigente como maltrato y crueldad hacia los animales, y subrayaron la importancia de la visibilización social de estos procesos judiciales.