Monte Hermoso: una pareja sacó un pingüino del mar para tomarse fotografías

Un video se viralizo rápidamente, luego de que una joven compartió el hecho en las redes sociales, con un amplio descargo de indignación.

Una pareja de turista retuvo en Monte Hermoso a un pingüino hasta extraerlo del mar y llevaron a la orilla. Mientras otras personas lo rodeaban en semicírculo, se sacaron fotografías, hasta que el animal pudo volver al agua gracias a la corriente de las olas.

Según se puede ver en el video, las dos personas nadaban en la costa de la localidad balnearia, cuando encontraron al ejemplar que buscaba escapar de las mano del hombre, que lo llevó hasta la orilla.

Si bien, los especialista advirtieron reiteradas veces que no se debe tocar ni retirar animales de su hábitat, la pareja omitió estas recomendaciones. Además, sostienen que los pingüinos suelen acercarse a la costa para descansar o mudar el plumaje, y el contacto humano puede provocarles un estrés extremo.

El video se viralizo rápidamente, luego de que una joven compartió el hecho en redes sociales, con un amplio descargo de indignación. Calificaron a la pareja como “gente ignorante, mala, que saca a los animales de su hábitat natural y lo agarran de muy mala manera”.

El portal local BH Infomedia citó a expertos del Museo de Ciencias Naturales, quienes sostuvieron que se trata de aves migratorias que "en esta época se movilizan hacia Brasil". También advirtió en que no se debe molestarlos, darle de comer o llevarlos al mar.