"Apuntaron a mi helicóptero con mira telescópica"

El presidente Alberto Fernández, durante una entrevista publicada este domingo en Perfil.com, reveló que apuntaron con una mira telescópica contra el helicóptero con el que viajaba en varias oportunidades, y que decidió junto con su custodia no hacerlo público. Estos episodios ocurrieron luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordó.

El mandatario comenzó a dar entrevistas a distintos medios de comunicación en los últimos días, algo que no hacía desde el inicio de la campaña electoral. Ese silencio terminó luego del balotaje en que resultó electo presiente Javier Milei y perdió el candidato oficialista Sergio Massa. Primero concedió un reportaje a un medio colombiano y luego a periodistas locales.

En ese marco, este domingo el diario Perfil publicó un extenso diálogo del presidente con Jorge Fontevecchia, en el que Alberto Fernández hizo una grave revelación: habrían intentado atentar contra su vida, o al menos amedrentarlo, mientras se trasladaba en helicóptero.

Al ser consultado sobre las consecuencias personales que le significó la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, en plena pandemia, y si estaría pasando por una separación de su esposa, Alberto Fernández respondió: "Eso no ha pasado y no pasa. Lo que sí es verdad es que sí tuvo consecuencias porque el nivel de agresión que hubo contra Fabiola ha sido inmenso. Y los medios dijeron además, cuando yo traté de explicar lo que había pasado, que yo le había echado la culpa a Fabiola de lo que había pasado, la última culpable es Fabiola, ella no tiene nada que ver. La responsabilidad es 100% mía y lo padecimos porque hay que entender que las familias de los que hacemos política, así como amenazan a la familia de (Sergio) Massa, nuestras familias viven permanentemente amenazadas en las redes sociales o amenazadas por email o amenazada por WhatsApp, permanentemente. Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero".

Cuando el periodista le preguntó detalles de esos episodios, relató: "Con un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero. No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero".

A continuación, el jefe de Estado aseguró: "No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: 'No hagamos un problema con esto'”.

Finalmente, mencionó que esas situaciones le ocurrieron luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó contra la vicepresidenta con una pistola calibre 32 y gatilló dos veces, pero las balas no salieron.