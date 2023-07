Árbitro agredido rompió el silencio: "solo quería una disculpa de corazón"

El caso de Williams Alexander Tapón, el joven de 24 años que apareció muerto en su casa luego de ser acusado de intentar matar a un árbitro de fútbol, conmocionó a la opinión pública. El hecho ocurrió cuando Tapón participaba de un torneo amateur.

Según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Tapón se enfureció con el árbitro Cristian Ariel Paniagua, de 36 años. Sin mediar palabra, le propinó una brutal patada en la cabeza que lo dejó inconsciente y con graves lesiones.

Tras el ataque, Tapón fue acusado del delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”, que prevé una pena de diez a 15 años. Sin embargo, en las últimas fue encontrado sin vida en su domicilio.

En medio de la conmoción y las especulaciones sobre las causas de su muerte, el árbitro agredido rompió el silencio y habló con la producción de Crónica HD. En un chat exclusivo, Paniagua negó haber extorsionado a Tapón por dinero y dijo que solo quería una disculpa de corazón.

“Yo nunca le pedí plata ni nada. Solo quería que me pidiera perdón por lo que me hizo. Que me mirara a los ojos y me dijera que se arrepentía. Eso era todo”, expresó el árbitro, quien aún se recupera de las secuelas del golpe.

El árbitro también se refirió a la muerte de Tapón y dijo que le causó mucha tristeza. “No le deseo el mal a nadie. Me enteré por las noticias y me puse muy mal. No sé qué lo habrá llevado a hacer eso. Tal vez no pudo soportar la presión o tenía algún problema personal. No lo sé”, afirmó.