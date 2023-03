Arcioni abrió el 51° período de sesiones en la Legislatura

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, pronunció este miércoles el discurso de apertura del 51° período ordinario de sesiones en la Legislatura en el que ratificó el objetivo de “situar a la Provincia en la senda del desarrollo”, y anunció el envío de un proyecto de ley para declarar la soberanía energética del territorio.

Acompañado por el vicegobernador Ricardo Sastre, y ante senadores; diputados provinciales y nacionales; autoridades del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; intendentes, jefes comunales, ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de Entes, referentes gremiales e invitados especiales, el mandatario aseguró que “siempre miramos hacia adelante, con la prioridad en mejorar la vida de los chubutenses”.

En su discurso –transmitido en vivo por la señal de Canal 7, LU 90 Televisión Pública del Chubut- Arcioni se refirió al reordenamiento de las cuentas públicas, la fuerte inversión en materia de infraestructura energética, escolar, sanitaria y de seguridad a lo largo de toda la provincia, y los avances en políticas de género, turismo y recomposición salarial.

RESPUESTAS Y SOLUCIONES



Arcioni, quien dio inicio a un nuevo período ordinario legislativo por última vez “como Gobernador de mi querida provincia del Chubut”, comenzó sus palabras destacando “todo lo realizado durante el pasado año, que ha sido mucho” y garantizando la puesta en marcha de nuevos proyectos “para mejorar nuestra Provincia y la calidad de vida de nuestra gente”.

“Desde el momento en que comenzamos, nuestro objetivo ha sido claro: eliminar los problemas estructurales que nos han afectado por mucho tiempo y frenado nuestro crecimiento”, sostuvo el mandatario y recordó que “no todo ocurrió como queríamos, han sido tiempos muy complejos y difíciles”.

En ese sentido, manifestó que “hemos tenido el deber y el desafío de superar coyunturas financieras, económicas, sanitarias, climáticas y políticas adversas, que lejos de detenernos, nos dieron fuerza para buscar respuestas y soluciones. No miramos hacia atrás, más que para aprender del pasado. Siempre miramos hacia adelante, con la prioridad en mejorar la vida de los chubutenses”, indicó.

El Gobernador expresó que “siempre fuimos con la verdad, sin especulaciones, lo que muchas veces nos ha costado varios dolores de cabeza. Pero eso no importa, aquí lo que verdaderamente importa es el esfuerzo que ha hecho cada uno de las y los chubutenses para sobreponerse y sacar adelante a nuestra Provincia”.

PROGRESO

En otro tramo de su discurso, Arcioni sostuvo que “somos patagónicos y, como tales, de cada crisis hemos salido más fuertes que cuando entramos en ellas. Somos patagónicos, y nuestra historia es la historia del progreso, que nunca es un camino recto y carente de conflictos, sino un camino escarpado y lleno de disidencias. Pero ese camino da sus frutos cuando anteponemos lo que une a los que nos diferencia. Sé que no es fácil, pero siempre debemos intentarlo, sin bajar los brazos”.

Afirmó que “aún nos quedan ocho meses de trabajo fuerte, me siento muy honrado de la posibilidad que me dieron los chubutenses y muy agradecido por la responsabilidad que me confirieron, como desde el primer día”.

El Gobernador expresó que “siempre actué con honestidad y lealtad a Chubut” y recordó que “desde aquel día del año 2015, cuando Mario Das Neves me convocó para acompañarlo en la fórmula para la gobernación, acepté con el convencimiento de que para hacer cosas, desde la más grande a la más pequeña, había que comprometerse y participar desde adentro”.

En esa línea, Arcioni dedicó unas palabras de reconocimiento y “agradecimiento eterno hacia él, quien creyó en mí para acompañarlo”.

PROVINCIA ORDENADA



Asimismo, el mandatario brindó un mensaje a quien esté al frente de la próxima gestión de Gobierno. “La persona que tenga la responsabilidad de sucederme recibirá una Provincia más ordenada y abierta al crecimiento, con muchos desafíos por delante, es cierto, pero con una gran parte del camino hecho”.

“Quienes sean oposición –continuó- espero tengan la altura política de ejercerla con responsabilidad, a sabiendas de que la sociedad eligió un modelo para llevar adelante una gestión de Gobierno que necesita del compromiso no sólo de los gobernantes, sino de todos aquellos que integran la vida democrática de la provincia. Los y las chubutenses no soportamos más las grietas, que tanto daño nos han hecho”.

En ese marco, sostuvo que en estos 40 años de democracia, “debemos defender y sostenerla con cada una de las acciones que tomamos quienes formamos parte de sus instituciones. La democracia, la fortaleza de las instituciones y el diálogo, no son cosas de partidos. Todos y todas debemos defenderlos y hacer honor a ellos”.

MOTOR ECONOMICO



Arcioni manifestó que Chubut “es un territorio próspero y privilegiado y una provincia que sigue siendo motor de la economía nacional. Nuestro petróleo, nuestra pesca, nuestras energías renovables, nuestro turismo, nuestra ganadería entre otros recursos y actividades productivas, contribuyen al crecimiento de un país grande y federal como el que anhelamos y por el que debemos trabajar todos los días”.

Al respecto, instó a la dirigencia de Chubut a no creer que “la única opción es ver al otro como un enemigo o que la única manera de obtener algo es gritar más fuerte. Los cínicos y los dedos señaladores destructivos nos quieren hacer creer que la política se trata de imponerse unos sobre otros. Nada más lejos que eso, la política es servicio en favor de las personas o no será nada”.

UN MENSAJE A SERGIO MASSA



El mandatario dedicó un tramo de su mensaje a agradecer al ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Sergio Massa. “Además del afecto personal que siento por él, que en este marco no es lo importante, encuentro en su persona la altura y la calidad de un dirigente como los que Argentina necesita para salir definitivamente adelante”.

Consideró que “es un firme defensor del desarrollo equitativo de nuestra patria, un firme defensor del potencial que tiene cada rincón de nuestra Argentina y, en este sentido, un promotor de oportunidades para nuestra provincia. No sólo nos tendió la mano cuando lo necesitamos, sino que también, impulsó cada uno de los proyectos que le hemos acercado con el objetivo puesto en la generación de trabajo y de más y mejores oportunidades para las familias de Chubut”.