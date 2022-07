Arcioni cree que el acatamiento al paro fue por los docentes que viajaron

Según el gobernador de Chubut, es muy probable que no hayan podido regresar a tiempo de sus vacaciones debido a las inclemencias climáticas y por ello no estuvieron en las aulas lunes y martes.

Este martes concluyó el paro al que había convocado la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech), sin acatar la conciliación obligatoria a la que había convocado la Secretaría de Trabajo para evitarlo. El viernes se retomarán las negociaciones y ese día se anunció una movilización docente en el centro de Comodoro.

En este contexto, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, consideró que “hay una intransigencia total” por parte de la conducción sindical que encabeza el comodorense Daniel Murphy.

Además, el gobernador sorprendió el martes con declaraciones públicas en las que hizo una particular lectura: que la mayor adhesión al paro respecto a convocatorias anteriores “se pudo haber dado por los docentes que estaban de viaje y no pudieron volver” por la contingencia climática.

Reconoció además que la realización de un paro docente “no me gusta porque estamos haciendo un esfuerzo enorme y los chicos tienen que estar en las aulas” y citó “un abuso desmedido de las medidas de fuerza, cuando se está conversando y tenemos una recomposición salarial muy importante”, cual es el 15% de aumento ofrecido para julio, agosto y septiembre, en tres cuotas, de las cuales ya se cumplió con la primera.

Arcioni, asimismo, comparó la situación de la educación pública con la del sector privado que “no ha tenido la recomposición del sector docente”.

Insistió luego en que el paro “la verdad es que no me gusta; lo veo como una intransigencia e irracionalidad que no comparto en absoluto”, acotando que “hay diálogo y respeto al 100% por parte del Gobierno. Están las puertas abiertas con un ministro como ‘Pepe’ Grazzini que viene trabajando de sol a sol para ir encontrando soluciones”.

Finalmente, pidió a los gremios “un poco más de respecto a la comunidad educativa” y ratificó que “se van a descontar los días de paro”.