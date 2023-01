Arcioni reclamó que Jones Huala sea extraditado

“No hay más que esperar el cumplimiento del pedido de extradición que haga la República de Chile, y que vaya en cuanto antes a cumplir la condena que tiene allá, para empezar a tratar a estos personajes como realmente son, que son delincuentes”, sostuvo este martes el gobernador de Chubut, Mariano Ezequiel Arcioni, en relación a Facundo Jones Huala.

“Las condiciones (en las que se lo encontró) no me sorprendió porque es la forma en la que se mueve ese grupo de delincuentes”, estigmatizó el mandatario chubutense y agregó que “los pasos fronterizos son muy amplios en Argentina y no solo hay pasos fronterizos; también se puede pasar a caballo por el medio de un campo. Acá lo importante es que se lo encontró y que vuelva a Chile a cumplir la condena porque es una persona que es repudiable porque hay que vivir en la Comarca Andina y estar a merced de estos delincuentes”, agregó con inusual dureza.