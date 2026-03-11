Argentina arrancó el Premundial Femenino de básquet con derrota frente a Australia

Fue 91-65, ante el campeón de la AsiaCup. Las máximas anotadoras fueron Lorecia Chagas y Julieta Mungo con 17 puntos cada una. Este jueves, desde las 14:30, se miden ante Turquía.

En el estreno del Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo, la Selección Femenina cayó ante Australia por 91 a 65. Del otro lado estuvo uno de los seleccionados más fuertes del panorama internacional, vigente campeón de la Asia Cup y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y de alto voltaje. Argentina respondió con carácter, se sostuvo en juego ante una de las potencias del mundo y encontró en el tiro exterior un recurso importante para sostener su producción ofensiva. En defensa también hubo respuestas. El equipo cerró bien los caminos hacia la pintura y logró sostener un primer cuarto de trámite muy parejo (21-26).

Para el segundo período el trámite se mantuvo en una línea parecida, incluso cuando el rival logró despegarse con brechas de hasta dos dígitos en puntos (36-49). Aun así no perdió su identidad, continuó apostando por su juego y una paciencia colectiva para sostenerse en partido.

La intensidad se mantuvo durante el complemento, con varios pasajes interesantes y una reducción de la distancia a -7 (62-69), con más de siete minutos aún de partido. Esa cercanía en el marcador obligó a Australia a ajustar su esquema y modificar la rotación, para evitar cualquier tipo de sorpresa. A partir de ese preciso instante reaccionó con un parcial de 22-3.

Las dos máximas referencias en ataque fueron Florencia Chagas y Julieta Mungo, ambas coincidiendo con 17 puntos. Un poco más atrás estuvieron Agostina Burani y Macarena D´Urso con 8 unidades cada una.

Una vez concluido el partido, Gregorio Martínez valoró especialmente la actitud del equipo: “Perder nunca es bueno, pero estoy muy orgulloso de mi equipo. El resultado no refleja el desarrollo del juego. Hicimos 33 minutos de muy buen nivel ante el segundo del mundo”, expresó el Head Coach en conferencia de prensa.

Además, remarcó el espíritu con el que Argentina afrontó el desafío: “Jugamos con mucha valentía y espíritu de equipo. Nosotros venimos a competir siendo conscientes de los rivales a los que nos enfrentamos”.

Por su parte, Florencia Chagas también destacó el planteo inicial y la forma en la que sostuvieron el plan de juego ante un rival de enorme jerarquía. “Empezamos con una defensa realmente agresiva y jugamos el partido de la manera en que nos propusimos. Sabíamos que eran realmente fuertes y muy difíciles”, señaló una de las goleadoras con 17 puntos.

La escolta nacional subrayó la importancia de mantener la confianza colectiva en este tipo de torneos. “Estamos contentas por nuestro nivel de juego, aunque debemos seguir concentradas para los próximos partidos. Necesitamos confiar en nosotras mismas y en nuestras compañeras, porque sabemos que debemos estar al 100% para competir ante estos equipos”, explicó.

La agenda en Estambul continuará este jueves desde las 14:30 con el cruce frente a Turquía.

Foto: FIBA.