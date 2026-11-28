La Selección recibe este domingo a Canadá en Zárate por el cierre de la 5ª Ventana FIBA y tiene la chance de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. El partido comienza a las 18:10.

La Selección Argentina masculina de básquetbol recibirá este domingo desde las 18:10 a Canadá en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires, en el cierre de la 5ª Ventana de los Clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

El partido, que puede sellar el pasaje del equipo nacional al Mundial, será televisado en vivo por TyC Sports, DSports y BasketballTV.

Argentina, con bajas importantes en su plantel (como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, entre otros), viene de obtener un categórico triunfo ante Bahamas por 102 a 65, victoria con la que quedó a un paso de lograr la clasificación para el Mundial que se jugará el próximo año.

En el último cuarto de ese partido hizo su debut el pívot salteño Carlos Rivero. El jugador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sumó así sus primeros minutos con la camiseta de la "Albiceleste". Además de Rivero, la otra presencia "mens sana" es la del DT Pablo Favarel, asistente técnico en el cuerpo que conduce Pablo Prigioni.

El último jueves, el entrenador principal dio la lista de doce jugadores, en la que volvió a quedar incluido Rivero, pero no así su compañero de equipo Martiniano Dato, aunque el entrerriano continuó concentrado junto al plantel y sumó experiencia en los entrenamientos.

Por su parte, Canadá, también con bajas sensibles, viene de resignar su invicto al caer como visitante frente a Uruguay por 84-78.

Los doce de Argentina para el juego de este domingo son: Juan Ignacio Marcos, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Francisco Caffaro (la formación titular ante los bahameños), junto a Gonzalo Corbalán -goleador de aquel partido con 20 puntos-, Leonardo Lema, José Vildoza, Alex Negrete, Gonzalo Bressan, Carlos Rivero y Agustín Cáffaro.

Canadá, mientras tanto, cuenta con Stefan Smith, Aaron Best, Trae Bell-Haynes, Charles Bediako y Kelly Olynyk, además de Thomas Scrubb, Jahvon Blair, Kadre Gray, Koby McEwen, Enoch Boakye, David Muenkat y Thomas Kennedy. El conjunto norteamericano, que ya está clasificado, es dirigido por Gordie Herbert.

Cabe destacar que, si Argentina cae, todavía le quedarán dos partidos oficiales por disputar (en febrero de 2027), pero también podría clasificarse este mismo domingo sin necesidad de jugarlos: si Panamá le gana a Bahamas, la Selección asegurará automáticamente su lugar en el Mundial, antes o después de su cruce con Canadá, sin importar su propio resultado.