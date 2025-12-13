Argentina derrotó a Venezuela y es finalista del Sudamericano

La U17 ganó 66-45 por las semifinales del certamen y aseguró su lugar en la AmeriCup del año próximo. La final será este domingo.

Primer objetivo cumplido para la Selección Argentina U17 masculina de básquet en el Sudamericano de Asunción. Los dirigidos por Mauro Polla vencieron este sábado a Venezuela por 66-45 en las semifinales y además de meterse en el partido por el título, lograron la clasificación a la AmeriCup U18 de 2026, asegurando un año más de competencia. Enorme trabajo defensivo, sobre todo en el segundo tiempo y puntos altos a nivel individual. La final será el domingo a las 20hs frente al ganador de Brasil y Uruguay.

Argentina marcó el ritmo en el inicio del partido insistiendo en atacar la pintura del rival e imponiendo sus centímetros cerca del aro. Si la diferencia no fue mayor, fue porque la efectividad desde libres no acompañó. Los chicos cerraron ocho arriba, 18-10.

Venezuela arrancó con un parcial de 6-0 que complicó las cosas. Para colmo, el elenco nacional tardo más de cuatro minutos en anotar sus primeros puntos. Pero la reacción llegó en el momento justo, con oportunas intervenciones de Benjamin Pettovello cerca del aro, logró amortiguar el daño y cerrar la primera mitad arriba por 31-24.

A la vuelta de los vestuarios, Argentina supo quebrar el bloque defensivo del rival y con la aparición Bautista Gobetti, metió una rafaga de 8-0 para sacar diferencia de doble dígito. Venezuela achicó con intensidad, pero un triple de Moravansky sobre la chicharra del tercer cuarto puso las cosas 50-38.

En el último período, los chicos consolidaron la victoria con una extraordinaria tarea defensiva que incluyó disciplina colectiva y compromiso individual. La máxima llegó a 24 cuando apareció la efectividad de larga distancia. Luego, fue momento de manejar los tiempos para sentenciar el triunfo y la clasificación.

Benjamín Pettovello fue el más destacado del elenco nacional con 15 puntos y 8 rebotes. Román Moravansky aportó 11 unidades, Manuel Hernández 10 y Bautista Gobetti sumó 9, entre los tres se combinaron para 6 de 13 en triples.