La Fede y Gimnasia se enfrentarán este viernes a las 21:30 en el gimnasio Diego Simón por la final del certamen de la ACRB.

Se define el campeón del torneo Clausura en Primera Masculino

La Fede Deportiva recibirá este viernes a Gimnasia y Esgrima por la final del torneo Clausura de básquet de la categoría Primera división de rama masculina.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21:30 y contará con el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo. Agustina Hernández será la comisionada técnica.

Con muy poco tiempo de descanso -jugaron este miércoles las semifinales-, La Fede y Gimnasia irán en busca de la gloria en Kilómetro 3.

El “Bordó”, quien fue el número 1 de la fase regular, viene de vencer en una de las “semis” a Náutico Rada Tilly por 71-60, mientras que el “Verde” -segundo- le ganó a Petroquímica por 83 a 68.

Por otra parte, el sábado también en cancha de La Fede se jugarán las finales en U-17 tanto en femenino como en masculino.

Mientras que el domingo en cancha de Náutico, se disputarán los partidos por el tercer y primer puesto en U-13 Masculino, mientras que en el gimnasio Diego Simón se jugará por la misma categoría, pero en mujeres.

Programa

VIERNES 12

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

21:30 Primera M -1º Puesto: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo. CT: Agustina Hernández.

SABADO 13

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final).

15:00 U-17 F: 1º Puesto: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo. CT: Micaela Solórzano.

16:30 U-17: 1º Puesto: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

DOMINGO 14

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Final)

15:00 U-13 M - 3º Puesto: Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 M – 1º Puesto: Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

15:00 U-13 F -3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Enzo Cárcamo.

16:30 U-13 F - 1er. Puesto: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Facundo Iza y Enzo Cárcamo.

MARTES 16

En el ‘Cemento Comodoro’- Km 8 - Final Four (Semifinal).

20:00 Primera F – Jgo. 2: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera F – Jgo. 1: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Micaela Solórzano.

MIERCOLES 17

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 Primera F – 3er. Puesto (Perdedor Jgo. 2 vs. Perdedor Jgo. 1). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera F – 1er. Puesto (Ganador Jgo. 1 vs. Ganador Jgo. 2). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.