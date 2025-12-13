El “Bordó” se consagró campeón en femenino y el “Verde” hizo lo propio masculino. Este domingo se define el torneo Clausura en U-13.

La Fede y Gimnasia se repartieron los títulos en la categoría U-17

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuó este sábado con la definición del torneo Clausura 2025 y en esta ocasión lo hizo en la categoría U-17 en ambas ramas.

En ese contexto, en femenino, el título quedó para La Fede Deportiva que derrotó a Gimnasia y Esgrima por 79-54. En el ganador se destacaron Lupita Di Pauli, quien fue la goleadora del juego con 18 puntos y Martina Saiz, quien la escoltó con 17 tantos, 11 rebotes, 4 asistencias, 4 recuperos y una tapa, además de tener 4 pérdidas de balón.

Además, Luciana Acuipil aportó 11 unidades, bajó 9 rebotes, dio 3 asistencias; tuvo 2 recuperos, 5 pérdidas y metió una tapa.

Por el lado del “Verde”, su mejor vía de gol fue Verónica Maurer, máxima anotadora de su equipo con 15 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos, 6 pérdidas y una tapa. Mientras que Bianca Díaz la secundó con 12 unidades, 3 rebotes, 2 recuperos, 3 pérdidas y 2 tapas.

Seguidamente, se disputó la final masculina, con victoria y título para Gimnasia y Esgrima “Blanco” que le ganó a La Fede Deportiva “Bordó” por 81-66.

En el campeón, se destacaron Tiago Olagüe, quien fue el goleador del partido con 19 puntos, mientras que Santiago Ivanoff, aportó 18 puntos, tomó 8 rebotes y tuvo 6 pérdidas de balón.

Mariano Benítez, con 13 tantos y Nazareno Maclen con 11 unidades, fueron los mejores en el conjunto de Emiliano Barbosa.

Este domingo, mientras tanto, se jugarán los partidos de la U-13. En Náutico Rada Tilly se disputarán los juegos por el tercer y primer puesto en masculino, mientras que en el gimnasio Diego Simón” jugarán las mujeres, por el tercer lugar y luego la gran final.

Panorama

SABADO 13

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final).

U-17 F: 1º Puesto

La Fede Deportiva 79 / Gimnasia y Esgrima 54.

U-17 M: 1º Puesto

La Fede Deportiva “Bordó” 66 / Gimnasia y Esgrima “Blanco” 81.

Programa

DOMINGO 14

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Final)

15:00 U-13 M - 3º Puesto: Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 M – 1º Puesto: Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

15:00 U-13 F -3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Enzo Cárcamo.

16:30 U-13 F - 1er. Puesto: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Facundo Iza y Enzo Cárcamo.

MARTES 16

En el ‘Cemento Comodoro’- Km 8 - Final Four (Semifinal).

20:00 Primera F – Jgo. 2: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera F – Jgo. 1: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Micaela Solórzano.

MIERCOLES 17

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 Primera F – 3er. Puesto (Perdedor Jgo. 2 vs. Perdedor Jgo. 1). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera F – 1er. Puesto (Ganador Jgo. 1 vs. Ganador Jgo. 2). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.