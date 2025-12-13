Federación Deportiva se coronó campeón del torneo Clausura

El “Bordó” derrotó 88-87 a Gimnasia y Esgrima en la final de Primera Masculino y se quedó con el clásico y el título en el gimnasio Diego Simón.

En un final que se definió en los últimos segundos, Federación Deportiva se consagró este viernes campeón del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina, al derrotar a Gimnasia y Esgrima por un apretado 88 a 87.

La final, que se jugó en el gimnasio Diego Simón, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 18-23, 44-43 y 70-55.

El “Bordó” había sacado al término del tercer cuarto quince puntos de ventaja (70-55), pero el “Verde”, reaccionó, metió un parcial en el último cuarto de 32-18, y por eso el partido llegó a un final cerrado.

Con poco más de 1 segundo por jugar, José Ignacio Copesky tuvo la chance de llevar el partido a un tiempo extra, pero falló su segundo libre, el rebote lo tomó David Fric, y de ese modo, La Fede terminó festejando un agónico triunfo que le permitió coronarse ante su gente.

En el flamante campeón se destacaron Luis Alderete, quien fue el goleador del juego con 19 puntos, con 5 rebotes y 2 tapas, muy bien acompañado por Fric con 18 tantos y 16 rebotes. Además fueron clave los aportes de Catriel Aredes (15 unidades, 7 rebotes y 4 asistencias) y del ala pivote Ezequiel Bidondo (11 puntos, 5 rebotes y una tapa).

Por el lado del “Verde”, que caía por 15 al término del tercer cuarto, sus mejores valores fueron Valentino Ayala (17 tantos y 6 rebotes), Copesky (16 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias) y Simón Dias (16 unidades), mientras que Natalio Santacroce colaboró con 11 tantos.

Cabe destacar que La Fede jugó con el plantel del último torneo Prefederal, mientras que Gimnasia, usó el equipo juvenil que juega la Liga Próximo, a excepción del venezolano Jesús Centeno y del ala pivote Julián Salas, que se recupera de una lesión.

Por otra parte, este sábado también en cancha de La Fede se jugarán las finales en U-17 tanto en femenino como en masculino.

Mientras que el domingo en cancha de Náutico, se disputarán los partidos por el tercer y primer puesto en U-13 Masculino, mientras que en el gimnasio Diego Simón se jugará por la misma categoría, pero en mujeres.

…………….

Síntesis

La Fede Deportiva 88 / Gimnasia 87

La Fede (18+26+26+18): Emanuel Ferreyra (x) 6, Catriel Aredes 15, Luis Alderete 19, Ezequiel Bidondo 11 y David Fric 18 (fi); Franco Secchi 9, Nazareno Maclen 5, Alejo Fernández 0, Juan Cárdenas 5, Mateo Bellido 0, Felipe Bellido 0 y Joaquín Quisle 0. DT: Emiliano Barbosa.

Gimnasia (23+20+12+32): Natalio Santacroce 11, José Ignacio Copesky 16, Simón Dias 16, Valentino Ayala 17 y Ciro Melo (x) 2 (fi); Valentín Segurado 4, Valentín Monzón (x) 8, Santiago Ivanoff 5, Gabriel Frávega 2, Matías González 2, Tiago Olagüe 4 y Nahuel Moyano 0. DT: Iván Parodi.

Parciales: 18-23, 44-43 y 70-55.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

Cancha: Diego Simón.

………………

Panorama

VIERNES 12

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

Primera M -1º Puesto:

La Fede Deportiva 88 / Gimnasia y Esgrima 87.

SABADO 13

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final).

15:00 U-17 F: 1º Puesto: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo. CT: Micaela Solórzano.

16:30 U-17: 1º Puesto: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

DOMINGO 14

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Final)

15:00 U-13 M - 3º Puesto: Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 M – 1º Puesto: Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

15:00 U-13 F -3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Enzo Cárcamo.

16:30 U-13 F - 1er. Puesto: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Facundo Iza y Enzo Cárcamo.

MARTES 16

En el ‘Cemento Comodoro’- Km 8 - Final Four (Semifinal).

20:00 Primera F – Jgo. 2: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera F – Jgo. 1: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Micaela Solórzano.

MIERCOLES 17

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 Primera F – 3er. Puesto (Perdedor Jgo. 2 vs. Perdedor Jgo. 1). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera F – 1er. Puesto (Ganador Jgo. 1 vs. Ganador Jgo. 2). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.