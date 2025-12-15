Argentina fue subcampeón en el Sudamericano U-17

Perdió ante Brasil 98-77 en la final del certamen continental y se vuelve al país con la medalla de plata y la clasificación asegurada para la AmeriCup U18 del año próximo.

No pudo ser para la Selección Nacional U-17 masculina de básquet en el Sudamericano de Paraguay. El elenco nacional cayó ante Brasil por 98-77 en la gran final y se adjudicó la medalla de plata en el certamen regional. De todas maneras, logró el objetivo principal de clasificar a la AmeriCup 2026 y asegurar un año más de trabajo para la camada. Durante la ceremonia de premiación, Benjamín Pettovello fue elegido en el quinteto ideal del torneo.

Argentina pegó primero en una final de alto voltaje y buen ritmo. De la mano de su perímetro, logró una ventaja de cuatro que duró poco. De inmediato, Brasil metió un parcial de 14-0 y lo dio vuelta para cerrar arriba el primer cuarto 25-17. En el segundo cuarto el juego comenzó a ponerse cuesta arriba. El combinado brasileño siguió efectivo de larga distancia y Argentina no encontró caminos en ataque para responder. La defensa del elenco nacional no pudo contener los embates de un rival que metió otro parcial de alto goleo y sacó veinte de cara al entretiempo (31-51).

A la vuelta de los vestuarios, mantuvo su intensidad defensiva sacando de ritmo y de ángulos al seleccionado albiceleste. Por eso la máxima llegó a 24 en el comienzo del tercer período. Pero a partir de ahí, Argentina metió un parcial de 12-0 que luego se convirtió en 16-2, para ponerse a diez. El envión se produjo con efectividad en los lanzamientos y agresividad defensiva que provocó goles de ataque rápido. Pero en los dos minutos finales, el rival metió su propia ráfaga de 9-0 y recuperó una ventaja tranquilizadora de cara al cierre (70-51).

Argentina arrancó el último capítulo corriendo, así pudo descontar y ganar en optimismo. Pero Brasil no tardó en ajustar en ataque y manejar los tiempos. La ventaja fue demasiado grande para lograr una nueva remontada y el rival fue preciso en momentos oportunos para poner cifras definitivas y quedarse con el título.

Joaquín Caumo fue el goleador del equipo con 23 puntos, acompañado por los 13 con siete rebotes de Santiago Pettinaroli y las 12 unidades de Bautista Gobetti. Argentina tuvo una jornada irregular en sus lanzamientos, con 31% en triples y 14/27 en triples.

Meritorio segundo puesto para la camada 2008 en su primera competencia oficial vistiendo la camiseta nacional. Llegó invicto a la última jornada, consiguió uno de los tres boletos para la AmeriCup U18 de 2026 y se aseguró un año más de trabajo con roce internacional. Volverá al país con un grupo consolidado y un norte definido para trabajar de cara al próximo desafío.