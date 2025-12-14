Gimnasia de Comodoro cayó 67-71 ante Oberá TC de Misiones y así sufrió su sexta derrota en la temporada. Jesús Centeno, con 23 puntos, fue el goleador del partido.

El "Verde" lo perdió en el final por la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de local ante Oberá TC por 67-71 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Próximo de básquet.

El goleador del encuentro fue Jesús Centeno con 23 puntos, mientras que en la visita, Drazen Sinigoj aportó 16 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Matías Carrizo y Aldana Carrizo, comenzó mejor para Gimnasia, que aprovechó la eficacia de triples de Natalio Santacroce y José Ignacio Copesky (9-6), pese a los intentos del conjunto misionero para igualar el marcador con Edwin Niebles, el local, con Centeno en la ofensivas, cerró mejor el primer cuarto, finalizando 17-12.

En el segundo periodo, el conjunto patagónico aprovechó la poca eficacia de Oberá, para sacar una diferencia de diez puntos (22-12), a partir de ahí, Gimnasia fue manejando la diferencia a su favor para irse al descanso 38-29.

Tras el entretiempo, Oberá logró reducir la desventaja e igualar el juego (43-43) a lo largo del tercer cuarto, aprovechando la poca efectividad del local y el aporte de Niebles y Sinigoj para el “Celeste”, pero Gimnasia en el último minuto, volvió a estirar la diferencia gracias a Valentino Ayala y Ciro Melo para cerrarlo a favor por 50-46.

En el último período, la visita con Tobías Reizner y Niebles lograron dar vuelta el marcador (50-53) en los primeros minutos, pero Gimnasia con los triples de Santacroce y Ayala, tomaron nuevamente la ventaja en el marcador (62-58). En el final del partido, Oberá aprovechó el aporte de Albano Costa para llevarse la victoria por 71-67.

En el “Verde”, los destacados fueron Centeno -goleador del juego-, con 23 puntos, 13 rebotes y 3 tapas, mientras que Santacroce aportó 15 tantos, tuvo 4 rebotes y dio 4 asistencias.

En el conjunto misionero, Reizner tuvo una gran labor con 13 puntos y 22 rebotes tomados.

Además, Sinogoj aportó 16 tantos, con 6 rebotes y 6 asistencias, mientras que Costa, también marcó 16 puntos, con 7 rebotes y 2 tapas.

Otro de los jugadores que contribuyó para el éxito del “Celeste” fue, Niebles Herrera con 14 unidades y 9 rebotes.

Síntesis

Gimnasia 67 / Oberá 71

Gimnasia (17+21+12+17): Natalio Santacroce 15, José Ignacio Copesky 9, Simón Dias 4, Valentino Ayala 7 y Jesús Centeno 23 (fi); Ciro Melo 6, Santiago Ivanoff 0, Benjamin Anríquez 0, Matías González 3 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Oberá (12+17+17+25): Milton Mousquere 3, Drazen Sinigoj 16, Máximo Koziarski 9, Tobías Reizner 13 y Edwin Niebles Herrera 14 (fi); Albano Costa 16, Gonzalo Kinen 0 y,Jordan Bino Nunes 0. DT: Ariel Checenelli.

Parciales: 17-12, 38-29 y 50-46.

Arbitros: Matías Carrizo y Aldana Carrizo.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).