En femenino venció 72-41 a Náutico Rada Tilly “Amarillo” y en masculino, el equipo “Bordó” le ganó 89-74 a Náutico “Negro”.

La Fede también salió campeón en U-13

Federación Deportiva cosechó este domingo dos nuevos títulos con sus formativas al imponerse en las finales del torneo Clausura de básquet en categoría U13.

En ese contexto, en masculino, La Fede “Bordó” superó a Náutico Rada Tilly “Negro” por 89-74 y de esa manera, festejó en la cancha del club de la villa balnearia.

En el flamante campeón se destacaron Matías Oyarzo, quien fue el goleador del partido con 24 puntos. Muy bien secundado por Nahuel Peker con 18 tantos. Además, Lucca Andrade fue muy importante con sus 12 unidades y 20 rebotes.

En el elenco de Rada Tilly, los mejores fueron Valentín Aciar con 16 tantos y 7 rebotes, mientras que Santino Cobelli aportó 14 puntos.

El tercer puesto, mientras tanto, quedó para Comisión de Actividades Infantiles que le ganó a Gimnasia y Esgrima “Blanco” por 84-71.

En el “Azzurro”, los destacados fueron Emilio Camarda, con 24 puntos, 5 asistencias, mientras que Vicente Ivancic Camarda aportó 18 tantos, tuvo 5 rebotes y repartió 3 asistencias.

Por el lado de Gimnasia, su mejor vía de gol resultó Enzo Muñoz, goleador del partido con 26 puntos, 13 rebotes, 3 recuperos y una tapa. Mientras que Mateo Mansilla aportó 16 unidades.

En mujeres, el título también quedó para La Fede Deportiva que le ganó a Náutico Rada Tilly “Amarillo” por 72-41.

En el “Bordó”, las destacadas fueron Zoe Olmos Iglesias, una de las goleadoras del juego, con 18 puntos, 10 rebotes y 5 recuperos, mientras que Agostina Vargas aportó también 18 tantos, con 11 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas. Por el lado de Náutico, su mejor jugadora resultó Renata Ojeda, con 16 unidades, 13 rebotes y 4 tapas.

Por su parte, en el partido por el tercer lugar, Gimnasia superó a Petroquímica 49 a 40 y logró un lugar en el podio.

Malena Díaz fue la goleadora del “Verde” y del encuentro con 18 puntos, 7 rebotes y 4 recuperos, mientras que María Díaz aportó 11 unidades, con 5 rebotes y una tapa. En las “Verdolagas”, la mejor fue Dayra Carballo Luz Clara con 8 tantos, 12 rebotes, 2 recuperos y 2 asistencias, mientras que Georgina Serryn Lino la siguió con 9 tantos, 4 rebotes y 2 pases gol y luego, Almendra Delgado anotó 8 puntos y bajó 10 rebotes, con 2 recuperos.

Este martes, mientras tanto, se jugará en Final Four en la categoría Primera Femenino.

En el gimnasio “Cemento Comodoro”, Gimnasia se medirá con La Fede y luego lo harán el invicto Petroquímica y Náutico Rada Tilly.

Panorama

DOMINGO 14

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Final)

U-13 M - 3º Puesto:

- Comisión de Actividades Infantiles 84 / Gimnasia y Esgrima “Blanco” 71.

U-13 M – 1º Puesto:

Náutico Rada Tilly “Negro” 74 / La Fede Deportiva “Bordó” 89.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

U-13 F -3er. Puesto

- Gimnasia y Esgrima 49 / Petroquímica 40.

U-13 F - 1er. Puesto

La Fede Deportiva 72 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 41.

Programa

MARTES 16

En el ‘Cemento Comodoro’- Km 8 - Final Four (Semifinal).

20:00 Primera F – Jgo. 2: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera F – Jgo. 1: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Micaela Solórzano.

MIERCOLES 17

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 Primera F – 3er. Puesto (Perdedor Jgo. 2 vs. Perdedor Jgo. 1). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera F – 1er. Puesto (Ganador Jgo. 1 vs. Ganador Jgo. 2). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.